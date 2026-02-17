(PREJELI SMO) V Velenju slovenski državljan nima nobene pravice

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Spoštovani, na podlagi priloženega dokumenta o prepovedi vseevropskega zborovanja dobromislečih ljudi za normalno mesto Velenje brez spomenikov zločincev lahko sami presodite, kako globoko v totalitarni način razmišljanja je zašlo naše mesto Velenje.

Plačal sem vse takse za najemni prostor in oddal na policijo prijave javnega shoda, a ga je občina prepovedala (zato ker sem domačin in Slovenec). Že lani je nekdo od občinskih politikov z nasmehom rekel na našem zborovanju, da se kipov zločincev ne bo odstranilo toliko časa, dokler se nas pred občino ne zbere vsaj 100.000 dobromislečih ljudi za dobro vseh. Tako se vidi, kako je enoumna politika zločinskega komunizma uničila rudarsko mesto Velenje in da ga lahko rešimo le, če se nas v tem mestu Velenje zbere več kot 100.000 državljanov iz Slovenije in pokažemo s prisotnostjo, da je nas dovolj, ki želimo Velenju, Sloveniji in Evropi dobro, kot tudi vsem, ki tu živijo in smo tu doma.

Vsi Slovenci, Slovenke in drugi državljani Evrope z dobro mislijo v srcu, se množično dobimo dne 14. marca 2026 ob 11. uri v Velenju in, ker so nam prepovedali organizirati zborovanje pred občino, ste povabljeni, da se sprehodimo po mestu Velenje in se z mirnim shodom premikamo čez« mesni trg« do »rudarske ploščadi« in nazaj. Tako se bo mesto Velenje lahko pokazalo za normalno mesto za vse ljudi z dobro mislijo in videlo se bo 14. marca 2026, ali ima Slovenija še vsaj 100.000 dobrih ljudi – prebivalcev na slovenski zemlji, ki želijo dobro drug drugemu, kot so to Velenjski rudarji, ki drug drugemu želijo «SREČNO«.

Velenje 14. marec 2026 MNOŽIČNO ZBOROVANJE – 110.000 in več dobrih ljudi v Velenju.

SREČNO, SE VIDIMO!