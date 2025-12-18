(PREJELI SMO) »Stojimo ob strani slovenskemu kmetu. Evropa brez kmetov nima prihodnosti.«

Piše: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Slovenski kmetje se danes pridružujemo vseevropskemu protestu, ki poteka pod okriljem organizacije Copa-Cogeca, ki zastopa interese evropskih kmetov in kmetijskih zadrug. Ta protest jasno kaže, da je prihodnost kmetijstva v Evropi ogrožena. Forum za kmetijstvo in podeželje SDS stoji vedno ob strani kmetu, saj vemo, da je kmetijstvo temelj slovenske družbe, slovenskega podeželja in prehranske varnosti naroda.

Glavni razlog nezadovoljstva slovenskih kmetov je podpis začasnega sporazuma Mercosur. Ta sporazum omogoča uvoz cenejše hrane iz Južne Amerike, ki je pridelana po bistveno nižjih standardih kot v EU. Slovenski kmet, ki spoštuje stroge evropske predpise o dobrobiti živali, varstvu okolja in varni hrani, ne bo mogel konkurirati. To pomeni dvojne standarde kakovosti, nižjo kakovost uvožene hrane in večjo odvisnost Evrope od hrane, ki ne izpolnjuje evropskih standardov.

“Naše zahteve so enake, kot so zahteve vseh evropskih kmetov. Želimo zaščititi evropske potrošnike in zagotoviti, da bodo lahko tudi v prihodnje kupovali varno in kakovostno hrano.”

Forum za kmetijstvo in podeželje SDS podpira ta cilj in bo vedno stal ob strani našim slovenskim kmetom, ki skrbijo za varno, kakovostno in konkurenčno slovensko hrano.

Slovenske kmete dodatno obremenjuje nova evropska zakonodaja, kot sta EUDR (preprečevanje krčenja gozdov) in CBAM (ogljična dajatev na meji). Te omejitve kmetom nalagajo dodatno birokracijo, ki otežuje njihovo delo in ogroža konkurenčnost. Lastniki gozdov in kmetje se soočajo s preobremenitvijo, ki omejuje aktivno gospodarjenje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Mladi na podeželju so upravičeno zaskrbljeni glede prihodnosti kmetijstva. Ob občutku, da se kmetijstvo vse pogosteje obravnava kot področje žrtvovanja, je jasno, da brez odločne podpore države in evropskih institucij slovenski kmet ne bo mogel uspevati. Zato bomo mi vedno zagovarjali interes kmetov, zaščitili njihov trud in podpirali zagotovila ter ukrepe, da se slovensko podeželje ne bo praznilo.Slovenski kmetje smo pri protestnih zahtevah usklajeni z evropskimi kolegi. Zahtevamo ohranitev sedanje ravni sredstev za kmetijstvo, dvosteberno strukturo evropskega proračuna in zaščito kmetijstva pri mednarodnih sporazumih. En del gospodarstva ne sme biti žrtvovan na račun drugega. Podpiramo te zahteve, ker vemo, da je prehranska varnost naroda in preživetje podeželja nepogrešljiv temelj suverene države.

Evropa brez kmetov nima prihodnosti, zato bomo vedno stali ob strani kmetu, ščitili slovensko hrano, podeželje in družine, ki na kmetijah ustvarjajo našo prihodnost.

Slovenski kmetje, Vaš trud, vaše delo in vaša hrana so osnova naše prihodnosti. Mi se tega zavedamo in globoko spoštujemo pridne roke slovenskega podeželja.