(PREJELI SMO) Sovražni govor – kaj je to v resnici?

Piše: prim. Janez Remškar, dr. med.

Spoštovani politiki sodobne »levice«. Z vašim definiranjem, opredeljevanjem , kaj je po vašem mnenju sovražni govor, me ne boste ustavili!

Da si ljudje kaj zapomnimo je potrebno večkrat ponavljati.

Kaj je torej sovražni govor? Sovražni govor je vsaka oblika spodbujanja, širjenja ali opravičevanja sovraštva in nasilja proti posamezniku ali skupini ljudi na podlagi določenih lastnosti, kot so spol, spolna usmerjenost, rasa, etnična pripadnost, narodnost, jezik, socialni položaj, vera ali druga prepričanja. Torej po tej definiciji sovražni govor ne more biti kritika izjave ali komentar dela politika! Pri tem gre za mnenje na osnovi stanja v državi, podjetju, na osnovi razpoložljivih podatkov, informacij iz medijev, mnenje , ki je rezultat osebne analize. Če oseba, ki je kritizirana, tudi najostreje, ocenjuje, da so podatki neresnični, da je kritika v nasprotju z realnim stanjem, ima možnost tožbe na sodišču. Tako je bilo do sedaj! Sam se soočil s takim primerom ob moji razrešitvi, z mesta direktorja na OILJ. Po novem, bo nekdo, podprt politično, pod vodstvom predsednice Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora Nike Kovač in vidnimi člani , kot so dr. Dragan Petrovec, dr. Marko Milosavljević, Katarina Bervar Sternad , dr. Barbara Rajgel, odločal o tem!?? Nevzdržno!

V širšem smislu politika pomeni usmerjanje človekove dejavnosti katere koli vrste v določeni smeri, tj. za uresničevanje določenega cilja. Za politično delovanje je značilno, da je odločanje in izvajanje odločitev odvisno od mreže formalnih in neformalnih povezav med osebami (akterji).

Vsem nam je poznano (podatki), da smo med najslabše urejenimi državami, kjer je korupcija na visokem nivoju. Sedanja vlada je celo ukinila že sprejete ukrepe predhodne vlade v zvezi z korupcijo v zdravstvu. In kaj se dogaja? Edina žrtev je prof. dr. Marko Noč, predlagatelj sprememb pri nabavi žilnih opornic, žrtev zaradi ravnanja politikov in ravnanja kolegov! Ravnanja zaradi neformalnih povezav!Tako ne gre več naprej! Treba je spregovoriti, če želite tudi z najostrejšimi besedami! Poudarjam besedami!

Jože Biščak je v korespondenci o tem problemu, zapisal, citiram: »Pomembna je torej svoboda. Demokracija ne prinaša svobode (mi lahko »demokratično« – z večino – prepovemo vožnjo s kolesom). Pa bomo rekli, pač demokracija. To ni to. Pomembna je svoboda v svojem izvornem pomenu besede in dobesedno. Te nimamo več. Omejeni smo s tisoč in enim načinom. In to moramo vzeti nazaj.

Zato pravim, da je treba svobodo poudariti. Sodobne države (tudi samostojna Slovenija), ki se imajo za demokratične, so bile ustanovljene ob predpostavki svobode. Koncept svobode kot absolutne pravice vsakega posameznika je bil nekaj samoumevnega, nekaj, o čemer se ni razpravljalo ali vanj dvomilo. Do zadnjih nekaj let, ko je postmodernistična levica idejo svobode (še posebej svobode govora) sprevrgla v nekaj, kar to ni.

Večina (klasičnih) liberalcev ob besedni zvezi »biti liberalen« pomisli na besedno zvezo »biti svoboden«. Svoboda pa, kot vemo, pomeni več kot zgolj to, da nisi zaprt ali zasužnjen, ampak pomeni, da imaš pravico delovati, govoriti in misliti, kot želiš, ne da bi ti drugi, tudi tisti na oblasti, vsiljevali omejitve. Povedano drugače: svoboda je odsotnost sile in prisile. In to manjka. Na prvem mestu je vsakršna svoboda in tudi svoboda govora!

Če želite, ustvarjalci omejevanja govora, ki se dotika med drugim politike, vam sporočam, da se ne bom, ob svojih letih, izkušnjah v politiki od časa Demosa, izkušnjah ob prevarah ponosnih naslednikov komunistov od leta let 1989 (volitve v ZZD – Zbor združenega dela) in področju, kjer imam veliko izkušenj in vedenja, o postavljanju in razreševanju direktorjev bolnišnic, korupciji v zdravstvu, ki jo ta vlada podaljšuje, zadrževal v pisnih in ustnih izjavah, ob nesmislih ali korupcijskem delovanju politikov. Vseeno mi bo kako boste ukrepali ali z globami, ki jih ne bom mogel plačevati in jih boste trgali od pokojnine ali z zaporom. Se bom pa potrudil, s pomočjo, da se bomo srečali na mednarodnih sodiščih, za katera upam, da so še ohranila nekaj zdrave pameti!

To vam sporočam z vso resnostjo, čeprav na dan mučenikov!