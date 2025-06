(PREJELI SMO) Soglasje za zgodovinski trenutek: Klic k akciji za prihodnost Slovenije

Tudi dr. Dimitrij Rupel je izpostavil, da je pomembno, da najdemo nove premisleke in ne ponavljamo tistega, kar smo govorili ob koncu hladne vojne. »Ko se začenjajo nove vojne in te vojne nam niso tako zelo daleč,« je opozoril Rupel. Dr. Žiga Turk je med drugim izpostavil, da avtorji vidijo rešitve za izpostavljene probleme v dokončanju procesa tranzicije, krepitvi vladavine prava, celovitih reformah javnega sektorja ter prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema. »Kako te ideje udejanjiti? V demokraciji se to dela na volitvah,« je bil jasen Turk, ki je dodal, da Slovenija potrebuje resne volitve, ki bodo odločale o smeri, ki jo želimo kot narod in država. (Foto: Kreativna baza)

Poleg urednikov in uvodničarjev so se predstavitve zbornika udeležili tudi drugi avtorji prispevkov in vabljeni predstavniki politike; Anže Logar, Tina Bregant, Janez Cigler Kralj in Janez Janša. Slednja sta tudi avtorja prispevkov v zborniku. Lojze Peterle, ki je bil službeno odsoten, je v elektronskem sporočilu izrazil skrb za kakovost slovenske medsebojnosti in poudaril, da naprej ne moremo brez resnicoljubnega odnosa do preteklosti. Tudi Janez Janša je opozoril na kulturno vojno, ki še traja, in na težave, ki jih prinaša razhajanje mnenj o preteklosti. »Zelo težko gremo naprej ob razhajanju o tem, ali so nekatere ključne stvari, ki so se zgodile, bile dobre ali slabe,« je dejal Janša.

Ob zaključku predstavitve so se udeleženci strinjali, da je zbornik pomemben prispevek k razpravi o prihodnosti Slovenije in da ponuja dragocene vpoglede v aktualne izzive, s katerimi se soočamo. Knjiga Soglasje za zgodovinski trenutek tako postavlja temelje za nadaljnje razprave in iskanje rešitev, ki bodo oblikovale našo družbo v prihodnosti. (Foto: Kreativna baza)