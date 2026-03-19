(PREJELI SMO) Slovenijo pretresa sum sistemske korupcije – kje sta tožilstvo in policija?

Piše: Alenka Orel, predsednica društva Zlata Slovenija

Izjave pravnikov in ključnih akterjev razkrivajo domnevne milijonske tokove javnega denarja – javnost upravičeno zahteva takojšnje ukrepanje.

V zadnjih dneh smo priča razkritjem, ki resno pretresajo zaupanje v pravno državo.

V javnost prihajajo posnetki in izjave, ki odpirajo utemeljene sume o sistemski korupciji na najvišjih ravneh politike, prava in državnega gospodarstva. Posebej zaskrbljujoče je, da o teh praksah govorijo posamezniki iz samega jedra sistema – tudi pravniki, ki bi morali biti varuhi zakonitosti.

Med javno izpostavljenimi so Dominika Švarc Pipan, Nina Zidar Klemenčič, ter predstavniki iz ključnih državnih sistemov, kot sta Dejan Paravan in Boštjan Oberstar.

Gre za področja, kjer se obračajo milijarde javnega denarja.

Če se potrdi že del teh navedb, potem ne govorimo več o posameznih nepravilnostih, temveč o resnem tveganju, da so bili vzpostavljeni mehanizmi, ki omogočajo pretakanje javnega denarja mimo pravil in mimo državljanov.

Zato danes postavljamo jasno vprašanje: Kje sta tožilstvo in policija?

Če obstajajo javno objavljeni posnetki in resni sumi, mora pravna država ukrepati takoj, odločno in neodvisno.

Pravna država ne sme delovati selektivno.

Zakon mora veljati za vse – ali pa ne velja za nikogar.

Državljani niso bankomat za politične in gospodarske elite.

Ljudje ne bodo več tiho opazovali, kako se njihovo delo in prispevki izgubljajo v netransparentnih tokovih.

To ni več vprašanje politične pripadnosti.

To je vprašanje poštenja, odgovornosti in prihodnosti Slovenije.

Zato zahtevamo:

– takojšnjo, neodvisno in celovito preiskavo vseh razkritij,

– jasno odgovornost vseh, ki bi se izkazali za vpletene,

– in popolno transparentnost upravljanja z javnim denarjem.

Dovolj je.

Slovenija ni last elit.

Slovenija pripada ljudem.