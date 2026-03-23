(PREJELI SMO) Protest proti onemogočanju vstopa v volilni štab Gibanja Svoboda

Piše: ZNP

V Združenju novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP) ostro obsojamo ravnanje stranke Gibanje Svoboda, ki je sinoči novinarjem Planet TV onemogočila vstop v volilni štab stranke. Ko je namreč ekipa Planet TV prišla pred volilni štab Svobode, so ji predstavniki stranke povedali, da akreditacije niso bile odobrene in jim niso dovolili vstopa. Ob tem pa niso navedli nobenega razloga, zakaj je temu tako.

Takšno selektivno izbiranje medijev je nesprejemljivo. Selektivno in nepojasnjeno onemogočanje poročanja medijev ni le kršitev temeljnih standardov demokratičnega komuniciranja, temveč je neposreden napad na svobodo medijev in govora. Posebej če to počne stranka, ki ima v svojih vrstah precejšnje težave s korupcijo.

Stranka, ki se ima za demokratično in ki si prizadeva sestaviti vlado, ne sme razvrščati medijev na zaželene in nezaželene. To ni praksa demokratične politike, ampak je praksa avtoritarnega nadzora nad informacijami.

Na ta način Gibanje Svoboda novega mandata ni začelo zgledno. Upamo, da to ne kaže, kakšen bo način ravnanja z mediji omenjene stranke v prihodnje, posebej če ji bo uspelo sestaviti vlado.

Upravni odbor ZNP, 23. marec 2026