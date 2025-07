(PREJELI SMO) Predsednik OZS napisal javno pismo Asti Vrečko glede dolgotrajne oskrbe

Piše: OZS

Nejasnostim glede dolgotrajne oskrbe še ni videti konca. Po tem, ko sta se v začetku tedna v osrednjih informativnih televizijskih oddajah na temo dolgotrajne oskrbe soočila predsednik OZS Blaž Cvar in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, se je danes odzvala tudi ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko. Slednja v pismu predsedniku Cvaru navaja številne netočne in zavajajoče informacije, zato se je danes na njeno pismo že odzval tudi predsednik OZS Blaž Cvar.

Vsebino pisma objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovana dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo,

naj uvodoma ponovno poudarim, da obrtniki in podjetniki nismo proti dolgotrajni oskrbi. Smo pa ostro proti pobiranju denarja na zalogo, prav tako se nam zdi sporno, da do danes še nismo izvedeli, kam točno bo šel pobrani denar v višini skoraj milijarde evrov (od julija 2025 do konca leta 2026).

Tako kot se vi borite za pravice kulturnikov, tako se jaz kot predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije borim za pravice obrtnikov in podjetnikov. Nikakor ne morem razumeti vaše trditve, da gre pri naših stališčih za »napad in poniževanje kulturnih delavcev«. Če pa že omenjate obrtnike in podjetnike, ki jih ne morete in ne smete enačiti s kapitalom, je povsem jasno, da pravila ne veljajo za vse enako. Ko obrtnik zboli, ne dobi nobenih nadomestil s strani države, medtem ko samozaposleni v kulturi to pravico imajo.

Drži, da naši otroci berejo pravljice, ki so jih napisali kulturniki oz. pisatelji. Drži pa tudi, da se naši otroci igrajo z lesenimi igračami in glasbili, ki jih ustvarijo naši rokodelci, ki jih zastopamo v naši zbornici. In veste kaj, naši rokodelci nimajo enakih pravic kot samozaposleni v kulturi. Tudi oni težko prislužijo svoj denar in marsikdo se preživlja iz meseca v mesec.

Mi lahko torej vi pojasnite, zakaj morajo samozaposleni plačevati dvojni prispevek (dva odstotka) za dolgotrajno oskrbo? Med njimi so tudi frizerke, ki jih omenjate v vašem pismu in bi jih morali tudi po vašem mnenju mi zastopati. S tem, ko bi bili tiho in bi tovrstno dvojno obdavčevanje dopustili, jih vsekakor ne bi zastopali tako, kot si ta segment gospodarstva zasluži.

Strinjam se tudi z vašo navedbo, da moramo biti ponosni na naše športnike in umetnike. Naj dodam, da moramo biti ponosni tudi na naše obrtnike in podjetnike, ki ustvarjajo, delajo cele dneve v svojih delavnicah in obratih, svoje prihranke vlagajo v razvoj in plačujejo davke naši državi, da sploh lahko imamo socialno državo.

Vaša trditev, da gre torej pri našem zavzemanju za pravice samostojnih podjetnikov za poskus kapitala, da ne prispeva enakopravno k socialni državi, je povsem nepravična, žaljiva in zavajajoča. Želimo si namreč enakopravno obravnavo vseh subjektov, obenem pa imamo pravico vedeti, kam točno bo šel pobrani denar. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac nam tega v dveh letih ni znal pojasniti. Še več, v televizijskem soočenju na nacionalni televiziji je celo izjavil, da številke niso pomembne. V oddaji je sicer predstavil nove številke, ki so očitno namenjene zgolj predstavi za javnost. Naši izračuni kažejo, da so predstavljene številke prenapihnjene in zavajajoče, saj pogoji za izvajanje storitev iz naslova dolgotrajne oskrbe še dolgo ne bodo izpolnjeni, zato tudi ne potrebujemo toliko denarja oz. tolikšne višine prispevka za dolgotrajno oskrbo. Spoštovana ministrica, morda za ministra Maljevca številke res niso pomembne, toda za nas obrtnike in podjetnike je pomemben vsak evro, ki ga moramo najprej zaslužiti, znati pametno obrniti in vložiti v to, da ostanemo na trgu in konkuriramo.

Spoštovana ministrica, pozivam tako vas kot ministra Maljevca, da nam postrežeta z argumenti in transparentno porabo našega denarja iz naslova dolgotrajne oskrbe. Ko vam zmanjka argumentov, pa nam postrežeta z izjavo, da gre pri naših prizadevanjih za politično obračunavanje. Naj poudarim – smo apolitična organizacija, ki vselej sodeluje tako z levimi kot desnimi in vsakokratni vladi zgolj nastavlja ogledalo. In to bomo počeli še naprej!

Blaž Cvar

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije