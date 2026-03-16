(PREJELI SMO) Poziv Zbora za Republiko državljankam in državljanom Slovenije ob volitvah 2026

Piše: Zbor za republiko

Pod vladavino strank leve koalicije je država Slovenija doživela padec gospodarske rasti in njene konkurenčnosti v svetu, zaupanje v delujočo pravno državo se je zmanjšalo, svoboda govora in stališč v javnih medijih okrnila ustanove, ki naj bi skrbele za demografsko obnovo, kulturo življenja in narodno identiteto so bile ukinjene, mednarodni vpliv Slovenije v Evropi in svetu pa je upadel in kot razkrivajo posnetki pogovorov vplivnih ljudi leve nomenklature, je korupcija postala prevladujoč način upravljanja z državo. Politiki levice so načeli temelje samega obstoja Slovenije kot svobodne in demokratične države, za kakršno smo glasovali na plebiscitu.

Zbor za republiko zato poziva volivke in volivce Slovenije, da s svojim glasom podprejo politiko strank desno-sredinske koalicije, ki , ki bo državljanom povrnila zaupanje v delujočo pravno državo, se spopadla s sistemsko korupcijo ter delovala za oživitev slovenskega gospodarstva in dvig življenjskega standarda večine državljanov.

Izvolimo desno vlado, ki bo institucijam ustavne demokracije vrnila integriteto in ugled, obnovila neodvisnost javnih Medijev in zagotovila resnično svobodo govora. Poskrbeti bo morala za demografsko obnovo slovenskega naroda in ohranitev njegove identitete ter za varnost in razvoj Slovenije v družbi evropskih svobodnih in demokratičnih držav.

Zavzemanje se za enotnost in edinost vseh državljank in državljanov Slovenije naj bo naš skupni cilj, da obnovimo in ohranimo trdno, svobodno, demokratično Slovenijo, domovino blaginje za vse!

Janez Remškar, predsednik