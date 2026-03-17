(PREJELI SMO) Opozorilo: porast lažnih telefonskih klicev v imenu bank (+VIDEO)

Piše: Združenje bank Slovenije

Združenje bank Slovenije opozarja na povečano število poskusov telefonskih prevar, pri katerih se goljufi predstavljajo kot bančni uslužbenci. V zadnjih dneh so banke zaznale več tovrstnih poskusov zlorab, katerih cilj je pridobivanje osebnih ter bančnih podatkov posameznikov.

V prevarantskih klicih storilci pogosto navajajo, da je bila posamezniku domnevno zavrnjena vloga za kredit ali da so bili v njegovem imenu odprti novi bančni računi oziroma sklenjene kreditne pogodbe. S tem želijo pri posamezniku vzbuditi občutek nujnosti in strahu ter ga prepričati, da so njegovi podatki zlorabljeni.

Prevaranti nato žrtve pozivajo, naj zaradi »zavarovanja sredstev« denar prenesejo na tako imenovani varni račun oziroma naj odprejo nov bančni račun po njihovih navodilih. V nadaljevanju pogosto, kot poroča Si-Cert v okviru ozaveščanja Varni na internetu, zahtevajo izpolnitev obrazcev, ki jih pošljejo žrtvam po elektronski pošti in tako skušajo pridobiti občutljive osebne ter bančne podatke, kot so številka bančnega računa ali varnostna (CVV) koda plačilne kartice.

Združenje bank Slovenije poudarja, da banke in hranilnice svojih strank ne kličejo z zahtevami po posredovanju osebnih in občutljivih podatkov, prav tako ne zahtevajo prenosa sredstev na druge račune zaradi domnevnih varnostnih razlogov. Takšne zahteve so jasen znak prevare.

Strankam bank in hranilnic svetujemo, da ste ob tovrstnih klicih izjemno previdni, da ne razkrivate osebnih ali bančnih podatkov ter da klic takoj prekinete. Če ste podatke že posredovali ali izvedli nakazilo, nemudoma stopite v stik s svojo banko ali hranilnico ter obvestite tudi pristojne institucije, vključno s SI-CERT.

Povezava na primer klica, ki ga je objavil Si-Cert, kjer se prevarant predstavi kot uslužbenec Banke Slovenije: