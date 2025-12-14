(PREJELI SMO) Odprto pismo javnosti: Kdo še verjame v pravno državo?

Piše: Silvo Mesojedec, Novo mesto

Spoštovane državljanke in državljani, spoštovani predstavniki oblasti,

Pišem vam v času, ko se zdi, da so temelji naše pravne države dokončno razrahljani. Dva nedavna, na videz nepovezana primera, sta kot potres razgalila globoke razpoke v našem sistemu: primer domnevne korupcijske hobotnice ljubljanskega župana, razkrit v oddaji Tarča, in sramotna izpustitev osumljenca za brutalni umor v Novem mestu. Oba primera sta simptom iste bolezni – bolezni, imenovane sistemska korupcija in neučinkovitost pravosodja.

Na eni strani imamo Ljubljano. Mesto, ki ga župan poimenuje “najlepše na svetu”, a se za bleščečo fasado skriva močvirje sumov o klientelizmu in korupciji. Oddaja Tarča je ponovno potrdila, kar se šepeta že leta: brez posredovanja župana se ne zgodi nič, z njegovim posredovanjem pa se omenjajo podkupnine. Medtem ko navadni državljani za vsako dovoljenje trepetamo pred birokracijo, so za izbrance, kot kaže, pravila drugačna. Penthouse stanovanja zrastejo tam, kjer bi morali biti skupni prostori. Gradbena dovoljenja, ki jih ministrstvo trikrat razveljavi, se na koncu na skrivaj izdajo. Uradniki, plačani iz našega denarja, so po ugotovitvah tožilstva “popolnoma podrejeni županu”. Doma skrivajo šope gotovine, podkupnine prejemajo v kriptovalutah, luksuznih počitnicah in dragem rumu.

To ni več zgolj sum. To je podroben opis delovanja sistema, kjer naj bi se vpliv kupoval z donacijami, kjer naj bi uradniki lagali in prikrivali dokumente, vse v korist peščice izbrancev. In medtem ko se to dogaja, župan odmahuje z roko, oddaje imenuje “trači” in napoveduje tožbe, prepričan v lastno nedotakljivost.

Na drugi strani imamo Novo mesto. Primer, ki bi moral biti preprost – zločin, storjen pred več deset pričami – se je sprevrgel v farso. Policija aretira osumljenca. Sodišče odredi pripor, ker ugotovi utemeljen sum. Nato pa se zgodi nepojmljivo: isti sistem, ki je osumljenca spravil za zapahe, ugotovi, da dokazov zanj pravzaprav ni. Stopnja verjetnosti se “zniža” in osumljenec je na prostosti. Storilec – kdor koli že je – je svoboden in se morda smeji vsem nam v obraz.

Novomeški župan, gospod Gregor Macedoni, je pravilno ugotovil: sistem je odpovedal. Vendar zgolj ugotovitve niso več dovolj! Od župana regije, ki jo je ta sramotna farsa najbolj prizadela, pričakujemo več. Pričakujemo odločnost. Gospod Macedoni, pozovite Dolenjsko, pozovite celotno Slovenijo na vseslovenski protestni shod v Ljubljano! Čas je, da se naša frustracija in jeza prelijeta na ulice. Nedopustno je, da državljani mirno sprejemamo neučinkovito in morebiti tudi v korupcijo vpleteno pravosodje ter neučinkovito policijo, ki očitno ni sposobna zaščititi niti najranljivejših.

Ta dva primera sta dve plati istega kovanca. Na eni strani elita, ki je prepričana, da je nad zakonom, in sistem, ki ji to očitno omogoča. Na drugi strani pa popolna neučinkovitost istega sistema, ko je treba zaščititi navadne ljudi in kaznovati očitna kazniva dejanja. Eno hrani drugo. Ko ljudje vidijo, da se desetletja trajajoče sume korupcije na najvišjih nivojih pometajo pod preprogo, izgubijo vero v pravico. Ko organi pregona ne morejo ali nočejo pripeljati do sodbe niti v primerih, ki se zdijo kristalno jasni, je zaupanje mrtvo.

Zato zahtevamo odgovore in dejanja!

Od predsednika vlade, ministrice za pravosodje in ministra za notranje zadeve zahtevamo, da prenehajo s praznimi izjavami o “spoštovanju neodvisnosti sodišč”. Njihova dolžnost je, da zagotovijo delovanje sistema! Zahtevamo takojšen in temeljit nadzor nad postopki v obeh primerih.

Od organov pregona in sodstva zahtevamo, da prenehajo z izgovori. Prenehajte se skrivati za “pomanjkanjem dokazov”, ko priče obstajajo. Prenehajte biti “prijazni uradniki” do tistih, ki vam ponujajo kuverte. Začnite delati v službi ljudi, ki vas plačujejo!

Dovolj je bilo. Ne bomo več tiho opazovali, kako naša država postaja poligon za korupcijo in raj za kriminalce. Naše zahteve niso več le prošnje, zapisane na papirju. Če se ne bodo uresničile, jih bomo izrazili na ulicah. Zahtevamo pravno državo, ki deluje enako za vse – za župana in za navadnega državljana. Zahtevamo pravico, ne pa sistema, kjer se zdi, da je vse naprodaj, razen odgovornosti.

Koordinator ljudske iniciative Dolenjske

Silvo Mesojedec