(PREJELI SMO) Odločen poziv k zavrnitvi zakona o prostovoljnem končanju življenja

Piše: Krščanski forum SDS

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci DZ RS, v Krščanskem forumu SDS vas pred 3. obravnavo v Državnem zboru odločno pozivamo, da zavrnete predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja, ki bi legaliziral evtanazijo v Republiki Sloveniji.

Gre za zakon, ki ne pripelje več svobode, temveč odpira vrata kulturi smrti, izgubi človeškega dostojanstva in zmanjšanju vrednosti življenja predvsem tistih, ki so najbolj ranljivi, starejših, bolnih, invalidnih in osamljenih.

V svojem pozivu se opiramo na številne utemeljene razloge, ki jih v nadaljevanju izpostavljamo kot ključno opozorilo vesti, razuma in odgovornosti.

Vsako človeško življenje ima nedotakljivo vrednost.

Naša ustava v 17. členu jasno določa: “Človekovo življenje je nedotakljivo.” Legalizacija evtanazije pomeni neposreden napad na to ustavno določilo.

Kot narod, ki temelji na krščanskih in humanističnih vrednotah, vemo, da je življenje svet in nenadomestljiv dar tudi, ko je ranjeno, šibko ali na koncu poti. Naloga civilizirane družbe je, da ščiti najšibkejše, ne da jim tiho odpira vrata v smrt.

Namesto smrti, pravica do dostojne oskrbe.

Predlagani zakon skuša uvesti »pravico do smrti«, še preden je slovenski zdravstveni sistem sploh zagotovil pravico do dostojnega umiranja.

Paliativna oskrba v Sloveniji je močno podhranjena. Po podatkih Zdravstvenega sveta RS iz leta 2023 ima več kot 50 % bolnikov z napredovalo kronično boleznijo nezadosten dostop do celostne paliativne oskrbe.

Namesto da ponudimo umirajočemu lajšanje bolečin, prisotnost, sočutje in podporo, mu ponujamo smrt kot »usmiljeno rešitev«. To ni napredek. To je odpoved skrbi.

Stališča zdravniških organizacij so jasna: Evtanaziji nasprotujejo.

Slovensko zdravniško društvo in Zdravniška zbornica Slovenije sta se že večkrat jasno izrekla proti evtanaziji in zdravniški pomoči pri samomoru.

V skupnem stališču iz aprila 2024 sta zapisala:

»Zdravniška pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ni del zdravniškega poklica. Naša temeljna dolžnost je ohranitev in zaščita življenja, spoštovanje dostojanstva vsakega bolnika, ter lajšanje bolečine in trpljenja.«

Prav tako je Mednarodna zdravniška zbornica (WMA) v svoji deklaraciji večkrat poudarila, da evtanazija ni etično sprejemljiva in da zdravnik ne sme biti udeležen v dejanjih, katerih namen je namerno končanje življenja bolnika.

Kdo bo še varoval bolnike, če tudi zdravnik, ki naj bi zdravil, tolažil in spremljal, postane tisti, ki lahko življenje konča?

To se ne sme zgoditi, ne v naši domovini.

Države, ki so legalizirale evtanazijo (npr. Belgija, Nizozemska, Kanada), poročajo o zaskrbljujočem razmahu prakse, kjer so evtanazirani ljudje z duševnimi težavami, invalidnostjo, revščino, celo mladoletni.

Ko enkrat država odpre vrata smrti kot »pravici«, jih ni več mogoče zapreti. Na mestu »usmiljenja« kmalu pride pritisk, tiho pričakovanje, breme, ki ga družba ali družina več ne zmore nositi.

Zato vas, v imenu življenja, še enkrat odločno pozivamo:

– Zavrnite zakon o prostovoljnem končanju življenja.

– Ne dovolimo, da smrt postane rešitev za trpljenje.

– Zavzemimo se za dostojanstveno življenje, ne za hitro smrt.

Slovenija mora ostati domovina življenja, sočutja in odgovornosti ne pa država, kjer bo smrt postala zakonsko ponujena izbira.

S spoštovanjem, v molitvi in z zaupanjem v vašo vest,

Krščanski forum SDS