(PREJELI SMO) Krščanski forum SDS: Javni poziv ministrstvu za kulturo

Piše: Krščanski forum SDS

Katoliška dediščina je del slovenskega srca. Če jo ministrstvo ignorira, potem zavrača lasten narod.

Kot člani Krščanskega foruma SDS in kot kristjani, ki nam ni vseeno za slovensko dediščino, z bolečino in ogorčenostjo spremljamo odnos Ministrstva za kulturo in ministrice Aste Vrečko do sakralnih objektov, cerkva, kapelic, križev in samostanov, ki so temeljni del slovenske identitete.

Te stavbe niso le zgodovinski spomeniki. So kraji vere, skupnosti, molitve in človeške bližine. So srce podeželskih vasi, mestnih središč, romarskih poti. So žive priče stoletne tradicije, umetnosti in zgodovine slovenskega naroda.

In naj poudarimo tudi, da so verniki desetletja, pogosto brez vsakršne pomoči države, s svojimi rokami, prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi vzdrževali, obnavljali in ohranjali te svete objekte. Cerkveni zvoniki, oltarji, freske in orgle niso ohranjeni zaradi državnih dotacij, temveč zaradi ljubezni ljudi do svoje vere, tradicije in kraja.

Zato je še toliko bolj nesprejemljivo, da danes, ko bi morala država to skrb podpreti in nadaljevati, ministrstvo s svojo ignoranco, birokracijo ali ideološko pristranskostjo zavira in onemogoča projekte obnove sakralne kulturne dediščine.

Krščanski forum SDS se jasno in odgovorno zavezuje da, ko bo vlado vodila naša stranka, bomo sakralne objekte obravnavali kot temelj slovenske kulturne dediščine. Prekinili bomo z vsakršno diskriminacijo kulturnih projektov s krščansko vsebino in priznali zgodovinske in sedanje zasluge vernikov, ki so s svojim delom, žrtvovanjem in vero skozi stoletja ohranjali te svete kraje.