(PREJELI SMO) Javno pismo direktorju ZPIZ Marjanu Papežu

Piše: Pavel Rupar

Spoštovani g. Marijan Papež, generalni direktor!

Veliko razburjenja je zadnje mesece prineslo novo prisilno plačevanje 1% pokojnine po Zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Hkrati nas je tudi zelo zmotilo izplačilo letošnjega regresa za upokojence! Ali so pri

izplačilu upoštevali »neto« pokojnino ali so odštete obvezne dajatve za zdravstveno

zavarovanje in na podlagi »neto« dodelili regres?

Hkrati v imenu številnih upokojencev prosim da pošljete prejemnikom pokojnine izpisek pokojnine za junij, da bomo videli realno višino izplačanega regresa. Nihče namreč več ne ve, koliko znaša dejanska pokojnina, koliko pomeni 1% za trajno oskrbo in koliko je bila dejanska višina regresa!? Po našem mnenju je zadeva nepregledna.

Na izpisku bi moralo jasno pisati naslednje: višina nakazila iz naslova pokojnin, višina regresa, in višina zneska 1% po Zakonu o dolgotrajni oskrbi ! Prosimo vas, da pošljete prejemnikom pokojnine izpisek tako za mesec junij kot mesec julij. Na takšen način bodo upokojenke in upokojenci dobili transparenten obračun njihovih pokojnin.

Hvala za vaše razumevanje.

Z odličnim spoštovanjem,

Pavel Rupar, Glas upokojencev

V vednost:

– članom IO »Glas upokojencev«,

– medijem