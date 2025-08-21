(PREJELI SMO) Izjava Združenja novinarjev in publicistov glede omejitve dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij

Piše: Združenje novinarjev in publicistov
Vlada je z omejitvijo dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij grobo posegla v medijsko svobodo in pravico javnosti do obveščenosti.
Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) ostro protestira proti odločitvi vlade, da z novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2C) omeji javni dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov (RDL).
Register je bil ustanovljen prav z namenom zagotavljanja preglednosti lastništva podjetij, preprečevanja pranja denarja, izogibanja davkom, financiranja terorizma in razkrivanja zlorab – vključno z izmišljenimi lastniki in fiktivnimi podjetji. Odslej pa bodo morali novinarji in raziskovalci za vsak posamezen vpogled vlagati zapletene vloge, čakati na postopke in dovoljenja, kar v praksi pomeni sistematično omejevanje dostopa do informacij v javnem interesu.
Takšno ravnanje:
- omejuje medijsko svobodo – brez odprtega dostopa do podatkov novinarji ne moremo razkrivati povezav med politiko, gospodarskimi lobiji in kriminalnimi strukturami,
- slabi nadzor nad oblastjo in finančnimi tokovi, kar povečuje tveganje za korupcijo, pranje denarja in politične manipulacije,
- zmanjšuje pravno varnost v gospodarstvu, saj podjetniki izgubljajo možnost preverjanja transparentnosti poslovnih partnerjev,
- ruši temeljna načela demokracije, saj pravica javnosti do obveščenosti ni zgolj pravica do objave, ampak tudi pravica do dostopa do podatkov.
ZNP opozarja, da se z omejitvijo dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih uvaja prikrita oblika cenzure medijev. Čeprav prepoved objavljanja formalno ne obstaja, oblast otežuje delo novinarjem tako, da jim jemlje ključno orodje – svoboden dostop do informacij.
Spomnimo: prav na podlagi dostopnih podatkov iz RDL so mediji že razkrili številne nepravilnosti v energetiki, davčne zlorabe v času epidemije in mreže slamnatih lastnikov. Brez odprtih registrov takšne zgodbe ne bi nikoli prišle v javnost.
Zato v Združenju novinarjev in publicistov:
- zahtevamo takojšen umik omejitev dostopa do Registra dejanskih lastnikov za novinarje in javnost,
- pozivamo vlado, da preneha s praksami netransparentnega delovanja, ki škodijo demokratičnim standardom,
- pozivamo slovenske medije, naj se na to nevarno omejevanje odzovejo enotno, glasno in solidarno,
- pozivamo mednarodne organizacije za zaščito medijske svobode, da spremljajo dogajanje v Sloveniji in opozorijo na nevarne zdrse v smeri avtokratskih praks.
Brez transparentnosti lastništva podjetij ni mogoče zagotoviti niti osnovnega standarda demokratične družbe. Lastnik podjetja, ki nastopa v javnem in poslovnem prostoru, mora biti znan – to ni zasebna pravica, temveč nujen pogoj za varnost, integriteto in demokracijo.
Zahtevamo transparentnost. Zahtevamo svobodo dostopa do informacij. Zahtevamo spoštovanje medijske svobode.
Upravni odbor ZNP, 20. avgusta 2025