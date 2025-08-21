(PREJELI SMO) Izjava Združenja novinarjev in publicistov glede omejitve dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij

Piše: Združenje novinarjev in publicistov

Vlada je z omejitvijo dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij grobo posegla v medijsko svobodo in pravico javnosti do obveščenosti.

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) ostro protestira proti odločitvi vlade, da z novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2C) omeji javni dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov (RDL).

Register je bil ustanovljen prav z namenom zagotavljanja preglednosti lastništva podjetij, preprečevanja pranja denarja, izogibanja davkom, financiranja terorizma in razkrivanja zlorab – vključno z izmišljenimi lastniki in fiktivnimi podjetji. Odslej pa bodo morali novinarji in raziskovalci za vsak posamezen vpogled vlagati zapletene vloge, čakati na postopke in dovoljenja, kar v praksi pomeni sistematično omejevanje dostopa do informacij v javnem interesu.

Takšno ravnanje:

omej uje medijsko svobodo – brez odprtega dostopa do podatkov novinarji ne moremo razkrivati povezav med politiko, gospodarskimi lobiji in kriminalnimi strukturami,

– brez odprtega dostopa do podatkov novinarji ne moremo razkrivati povezav med politiko, gospodarskimi lobiji in kriminalnimi strukturami, slabi nadzor nad oblastjo in finančnimi tokovi , kar povečuje tveganje za korupcijo, pranje denarja in politične manipulacije,

, kar povečuje tveganje za korupcijo, pranje denarja in politične manipulacije, zmanjšuje pravno varnost v gospodarstvu , saj podjetniki izgubljajo možnost preverjanja transparentnosti poslovnih partnerjev,

, saj podjetniki izgubljajo možnost preverjanja transparentnosti poslovnih partnerjev, ruši temeljna načela demokracije, saj pravica javnosti do obveščenosti ni zgolj pravica do objave, ampak tudi pravica do dostopa do podatkov.

ZNP opozarja, da se z omejitvijo dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih uvaja prikrita oblika cenzure medijev. Čeprav prepoved objavljanja formalno ne obstaja, oblast otežuje delo novinarjem tako, da jim jemlje ključno orodje – svoboden dostop do informacij.

Spomnimo: prav na podlagi dostopnih podatkov iz RDL so mediji že razkrili številne nepravilnosti v energetiki, davčne zlorabe v času epidemije in mreže slamnatih lastnikov. Brez odprtih registrov takšne zgodbe ne bi nikoli prišle v javnost.

Zato v Združenju novinarjev in publicistov:

zahtevamo takojšen umik omejitev dostopa do Registra dejanskih lastnikov za novinarje in javnost, pozivamo vlado, da preneha s praksami netransparentnega delovanja, ki škodijo demokratičnim standardom, pozivamo slovenske medije, naj se na to nevarno omejevanje odzovejo enotno, glasno in solidarno, pozivamo mednarodne organizacije za zaščito medijske svobode, da spremljajo dogajanje v Sloveniji in opozorijo na nevarne zdrse v smeri avtokratskih praks.

Brez transparentnosti lastništva podjetij ni mogoče zagotoviti niti osnovnega standarda demokratične družbe. Lastnik podjetja, ki nastopa v javnem in poslovnem prostoru, mora biti znan – to ni zasebna pravica, temveč nujen pogoj za varnost, integriteto in demokracijo.

Zahtevamo transparentnost. Zahtevamo svobodo dostopa do informacij. Zahtevamo spoštovanje medijske svobode.

Upravni odbor ZNP, 20. avgusta 2025