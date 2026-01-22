(PREJELI SMO) Društvo Družinska pobuda razgalja brutalno resnico: zaradi Golobove vlade vsaka družina lani ob poldrugo plačo!

Piše: Tomaž Merše (Družinska pobuda)

V Družinski pobudi smo tudi letos pripravili obrazec za izračun dohodnine, ki je posebej prilagojen za najboljši izkoristek davčnih olajšav za otroke.

Poleg tega pa za vnesene podatke o dohodkih izračuna tudi, kakšna bi bila obdavčitev in neto dohodek pri danem bruto dohodku, če bi namesto Golobove še vedno veljala zakonodaja prejšnje vlade.

Vso razlago, navodila in povezavo za prenos obrazca za izračun najdete v objavi: https://druzinskapobuda.si/izracunajte-si-koliko-ste-imeli-v-letu-2025-nizjo-neto-placo-zaradi-goloba/

Če se vam zdi zadeva zanimiva tudi za vaše bralce, gledalce in poslušalce lahko vsebino vključite v objave vašega medija. Prosimo pa, da ob tem navedete vir.

Če vam pri objavi kaj prav pride, sporočilu prilagam dve grafiki s prikazom upoštevanih ukrepov Golobove vlade in s prikazom učinkov teh ukrepov za nekaj značilnih dohodkovnih situacij.

V zgoraj navedeni objavi sta dve temi:

Čim bolje izkoristite davčne olajšave za otroke

Spet je leto naokrog in čas, da starši poskrbijo za čim boljši izkoristek davčnih olajšav za otroke. Če želijo, da bo najboljši izkoristek upoštevan že pri informativnem izračunu, morajo najboljši način ugotoviti do 5. februarja in po potrebi na FURS vložiti vlogo za ta namen. To lahko naredijo preko e-davkov do 20.2.2026 ali pa obrazec dobijo na spletni strani FURS (Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane -> Obrazci) in ga na FURS pošljejo do 5.2.206.

Vsa navodila in obrazec za izračun dohodnine, ki je posebej prilagojen za najboljši izkoristek davčnih olajšav za otroke si lahko prenesejo iz objave na spletni strani www.druzinskapobuda.si.

Izračunajte si, koliko ste imeli v letu 2025 nižjo neto plačo zaradi Goloba

Vlada Roberta Goloba je v eni prvih svojih potez razveljavila razbremenilne spremembe dohodnine prejšnje vlade, vsem naložila obvezen nov zdravstveni prispevek in lani še prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki jo plačujemo že več kot pol leta, čeprav še vedno skoraj ne deluje. Zaradi tega imamo vsi bistveno nižje neto plače, kot bi jih imeli brez Golobovih ukrepov.

V Družinski pobudi smo spet pripravili obrazec za izračun dohodnine, ki vam izračuna tudi obdavčitev in neto dohodek, kakršnega bi imeli, če bi še vedno veljala davčna ureditev zadnje Janševe vlade.

Primerjalni izračun lahko naredite s pomočjo zgoraj omenjenega obrazca za izračun dohodnine, ki si ga lahko prenesete iz objave https://druzinskapobuda.si/izracunajte-si-koliko-ste-imeli-v-letu-2025-nizjo-neto-placo-zaradi-goloba/.

Rezultati so skoraj šokantni.

Zaradi novih obremenitev se je v letu 2025 neto minimalna plača znižala z 930 EUR na samo še 887 EUR. Na letni ravni je bila skoraj 800 EUR nižja, kot bi bila, če bi še vedno veljala zakonodaja zadnje Janševe vlade. Prejemniki minimalne plače so zaradi Golobovih novih obremenitev izgubili precej več, kot so od svojega delodajalca dobili z obvezno »božičnico«.

Pri višjih dohodkih so izgube še občutno večje.

Povprečna družina, kjer imata oče in mama vsak povprečno plačo in dva otroka, je zaradi zvišanja davkov in prispevkov Golobove vlade samo v letu 2025 izgubila 2.400 EUR ali eno celo plačo in pol.

Za nameček se je za družine v tem času vrtec zaradi Golobovih plačnih reform in drugih dodatnih obremenitev v mnogih občinah podražil za več kot 40%, v večini pa za več kot 30%. Če je vsaj del teh podražitev pri oskrbovancih domov za ostarele pokrila država, je celotno breme podražitve vrtcev naprtila občinam in staršem, ki jim je že s privijanjem davkov in prispevkov temeljito znižala neto plače.