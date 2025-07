Piše: C. R. / zdravstvo.si

Marko Noč je dolga leta mednarodno uveljavljen interventni kardiolog. Leta 2012 je razkril korupcijo pri nabavi srčnih žilnih opornic-stentov v državnem zdravstvu. Sledila je kazen…

V razvitih EU državah, zlasti v Nemčiji in Skandinaviji, so bile cene enakih stentov 2-3x nižje kot v Sloveniji. Distributerji so mi razlagali, da so cene višje zaradi majhnosti našega trga…

