(PISMO BRALKE) Zahvala Donaldu Trumpu ob njegovem današnjem govoru v Davosu

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Pismo gospodu Donaldu Trumpu, predsedniku ZDA, po njegovem govoru v Davosu, danes, 21. januarja 2026

Spoštovani gospod Donald Trump, predsednik ZDA!

Hvala. Milijonkrat hvala za vaš govor v Davosu. Končno nam je, politično vse bolj zmedenim Evropejcem, le je nekdo nalil čistega vina, kar zadeva stanje v svetu, še zlasti pa na Zahodu. Še posebno pa me je navdušil, in tudi pretresel, tisti del vašega govora, v kateremu ste govorili o ilegalnih migracijah. Neka naša strokovnjakinja za prebivalstvo je okoli 2015, ko smo imeli ogromno ilegalnih migrantov, povedala na javni televiziji, da bi jih v Sloveniji lahko živelo sedem milijonov prebivalcev, seveda predvsem islamskih priseljencev. In skoraj vsem se je takrat to zdelo sprejemljivo. Kot da je Slovence kdo začaral, omamil.

Iz vsega srca upam, spoštovani gospod Donald Trump, predsednik ZDA, da bo vaš današnji govor temeljni kamen za ponovno normalizacijo družbe v državah EU.

Še enkrat hvala za vaše besede – in Bog naj vas še dolgo ohrani med nami, ker vas – življenjsko – potrebujemo, vas in ZDA, ki jih vodite.

Neskončno sem ponosna, kot večina Slovencev, tudi na vašo gospo soprogo Melanijo Trump, prvo damo ZDA – slovenskega rodu.