(PISMO BRALKE) Veliki petek v Celju

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Prav takšno sojenje je letos – na sam Veliki petek – pripravil slovenskemu narodu tovariš Kučan. Zato prosim poslance EU naj se v petek udeležijo protesta pred celjskim sodiščem! Smo Slovenci res nacionalisti in rasisti? Ali so to v Sloveniji samo sedanji Kučanovimi slovenski komunisti, ki se imajo za čistokrvne Jugoslovane?

Dejstva v zadnjih štirih desetletjih Kučanovega formalnega in neformalnega vodenja slovenske skrajne levice potrjujejo, da Kučan ohranja vso nekdanjo moč slovenske partije z umazano lažjo, da je vsa slovenska politična desnica nacionalistična. S takšno oznako velike večine Slovencev (partijci nam pravijo tudi Slovenčki, Slovenceljni, kranjski Janezi itn.) si vodja sedanjih skrajnih levičarjev v Sloveniji najlaže pridobi razumevanje vsega Zahoda, še posebno pa EU, za nečloveško preganjanje praktično vseh številnih slovenskih političnih voditeljev na politični desnici oziroma na desni sredini. Velikokrat so deležni vsaj preganjanja in javnih žalitev s strani slovenske skrajne levice tudi njihovi družinski člani in ožji – najpomembnejši – sodelavci in podporniki.

Kučanov načrt je povsem enak kot je bil Titov ali Kardeljev po koncu druge svetovne vojne. Oblatiti hoče vse vodilne osebe v slovenski desni politiki z oznako, da so nacionalisti, rasisti in nacistični izdajalci. Nato pa jih hoče Kučan – kot najhujše kriminalce – odstraniti, da ne bodo več gledali lepih slovenskih planin, kot se je izrazil Tito na balkonu slovenske Univerze, tik pred svojim ukazom, da morajo komunisti pobiti, izgnati ali družbeno onemogočiti ves tisti del slovenskega naroda, ki bi celo v najmanjši demokraciji lahko prejel preveč volilnih glasov.

Komaj smo Slovenci vsaj za prvo silo obnovili svojo desno politično volilno telo, pa ga Kučan že spet hoče prav po komunistično izbrisati, seveda z grozljivo strahovladi dr. Roberta Goloba, po njem pa še s strašnejšim partijskim mlajšim oboževalcem narodnih herojev iz kočevskega okoliša. Kučanu, vdanemu naukom svojih vzornikov – Tita, Kardelja, Kidriča, Mačka, Ribičiča, Leskovška itn., pa bo, se moramo že resno bati, tako kot vsem naštetim zločincem, gotovo uspelo izbrisati vso sedanjo desno slovensko družbeno elito, vse najuglednejše predstavnike slovenskega meščanstva, kmetstva in katoliške kulturne elite (z uboji, izgoni in družbeno izolacijo, zlasti pa z montiranimi sodnimi procesi in krivičnim sodbami), kot je uspelo starim partijcem. Zato, ker je zdaj v svetu velik strah pred nacionalizmi. Zapor grozi vrsti vodilnih evropskih voditeljev na vsej politični desnici. Kučan je takoj dojel, da je zdaj pravi čas za drugo slovensko komunistično revolucijo. Tako, kot je Tito takoj razumel, da je najhujša vojna vihra v Sloveniji za partijsko revolucijo najbolj dobrodošla, saj je v njej in takoj po njej lahko pobil toliko desne slovenske elite in Slovencev, ki so jo podpirali, kolikor jih je poželelo pobiti njegovo junaško partijsko zločinsko srce.

Kučan torej ve, da je zdaj pravi čas za odstranitev tistega dela slovenskega naroda, ki mu je mogoče naprtiti oznako, da je del slovenske desnice. Kučan lahko pozapre pol desne slovenske populacije, z lažno obtožbo, da je nacionalistična, jo delno celo pobije in pusti nepokopano, pa že spet nikogar v EU to ne bo prav nič zanimalo. Ali koga zanima, kaj počnejo vojaki nekdanje Islamske države v Siriji? Ali koga zanimajo tisoči izraelskih žrtev hamasovskih teroristov? Niti malo. Ker je z Zahodom nekaj narobe. Druga komunistična revolucija, Kučanova v Sloveniji, lahko pomori pol Slovencev, saj bodo v EU se veseli, ko bo Kučan rekel predsednici komisije EU da so bili nacionalisti.

Zato: Prosim poslance EU, naj se v petek udeležijo protesta pred celjskim sodiščem. Pa z govori, prosim. In s pismom vrhu EU.

S pismom, da Kučan uničuje slovenski narod z grdo pretvezo, zelo všečno vodstvu EU, da mora “pravno” uničiti vse svoje politične nasprotnike, vse nacionalistične Slovence, ker mora Slovenija ostati demokratična in postati čim bolj multikulturna. Da mora postati, natanko takšna, kakršna je bila nekoč Titova Jugoslavija.