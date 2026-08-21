(PISMO BRALKE) S praznimi rafali nad predsednika DZ

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

Red in disciplina v parlamentu sta vrlini, ki sta na dnevnem redu odkar ima tnalo in nakovalo Zoran Stevanović, pri čemer upošteva poslovnik, ne omejuje razprav in je do parlamentarcev toleranten. Toda pričela so se podtikanja tistih državnega zbora, ki takega nočejo ko upajo, da bodo z(a)majali upravljanje sistema najvišje zakonodajne institucije države.

Po Brejčevem spletnem zbiranju podpisov tistih, ki se pridružujejo takim, katerim je nasploh simpatičen predsednik parlamenta postal kakor tarča za odstrel jih bodo zbirali na stojnicah. Mimoidočim bodo pod nos moleli izjavo za katero stojijo ‘levaki’ z njihovimi vnetimi podaniki. In del naroda ki se ne brani ne kruha ne iger bo lačen tragikomičnosti popeljan skozi prizmo njihove zlagane površinske pomembnosti ker bodo s pisalom napisali svoje ime s priimkom: “Aha, od mene hočejo avtogram”. Tako se bodo čutili izjemni – ker nakracaš kar se zahteva.

Četudi tudi to spada k pravici do izražanja, ne bi smelo ogrožati legitimitete predsednika DZ. V tem poletju visokih temperatur je Miha Brejc s peticijo pristavil še nekakšen sod smodnika. Začasno zaustavljena peticija spletno ni dostopna, ker so se eni občani ob tem ponorčevali: odkar se je več podpisnikov na obrazec podpisalo z njihovimi dejansko neobstoječimi imeni. Toda za takim ‘predlogom’ bi v nadaljnji fazi stale poražene stranke državnozborskih volitev, če se poslužujejo vseh sredstev za dosego cilja ki je, da se ponovno polastijo vzvodov moči. Saga o njihovi nameri odstavitve Zorana Stevanovića z vrha parlamenta se začenja banalno. Oziroma o tem kako podrepno je komu, tokrat pa Zoranu Stevanoviću postavljati polena pod noge, da bi se zašibil, še posebej, kadar svoje delo in zadolžitve opravlja zrelo in odgovorno, transparentno oziroma pregledno, pri čemer je opozicijskim predstavnikom DZ dana beseda.

S tem gre za uničevanje vsega kar ni v interesu opozicijske sfere, za kar bi mu sekali glavo. Peticija ni nič drugega kot poskus: “Kako odstraniti avtonomnega predsednika parlamenta.” In kadar se takšna podla namera lahko, nenazadnje, sprevrže v resno ogrožanje integritete predsednika DZ, ni pa je moč prezreti, se bo znova vzpostavila četudi nima pravne osnove. Ker postane namera smešenja, kot sramotilni steber na katerem se zrcali gnev podpisnikov niso pa nikakršni tehtni razlogi ki bi kakorkoli vsaj domnevno upravičili poraz Z. Stevanovića. Ker za to gre: kako zamajati steber institucionalne varnosti kar predstavlja prvak parlamenta. Kdor ne more postati persona non grata, najsi se tisti kateri ga skušajo zrušiti še tako trudijo.

Kaj naj bi storil narobe oziroma s čim napak ravnal je na trhlih postavkah torej neutemeljeno. Če je koga v DZ prekinil mu je da čas za kratek razmislek in usmeril razpravo v razpravljanje. Nima nikakršnih še najmanj pa mačističnih izpadov četudi se izkaže da ženske nosijo hlače. To so poslanke prejšnje koalicije, ki se ne morejo sprijazniti da nimajo vedno zadnje besede. Malo potrpežljivosti jim ne škodi četudi so odprej vajene da to kar predlagajo zmeraj obvelja. Lena, Sara in Meira navzven ostajajo glasnice takega kar večinoma odstopa od ustaljenega. Kljub temu niso utišane, nasprotno od tega, četudi kot rušilke zdajšnje koalicije ne odnehajo. Po timingu odmerjenega časa govorjenja so celo na boljšem od nekaterih ostalih poslancev. Uvedeni sta parlamentarni red z disciplino, kar ne prenesejo taki parlamentarcev obeh spolov ki klevetajo ali imajo skoraj kolerične izpade, so zbadljivi ali žalijo, ne dopuščajo drugih mnenj. Marsikje v parlamentih se udarjajo s pestmi toda tega s Stevanovičem na čelu v našem DZ ni.

Kdor sramoti državo in si prisvaja ustavo je torej Miha Brejc s somišljeniki ne pa Stevanović. Ko Brejc tarna, da nima za sabo nikogar, ve, da se mu morebiti pridruži celotna opozicija, ker hočejo da na mesto vršitelja predsednikovanja parlamentu umestijo kogarkoli izmed njihovih.

Ob tem Stevanovič ni zagrešil ničesar, očitki njemu so voda na mlin izsiljevanjem opozicije. Dnevni red sej se potrjuje sproti, na izid glasovanja poslancev DZ ne more ter noče vplivati. Natolcevanja tega da kakorkoli ne bi upošteval ustave z njenimi členi so neosnovano puhla. Kaj je preiskava o zadevah javnega pomena je kompleksno vprašanje, odvisno od primera. zato ne moremo kar vprek pritrditi mnenju štirih pravnikov, ki se jim to dozdeva Black Cube, bodisi zamišljeno ali insinuirano, s česar ni možno z gotovostjo dokazati, zato ni dokazljivo.

Predlog posvetovalnega referenduma o primernosti Stevanovića za vodenje parlamenta RS pa je nesramno izrivanje volje volilcev, ki smo jo podali na volitvah – ker so volitve legitimne. Ideja spraviti državljanje k ponovnemu izražanju njihove volje pred volitvami 2030 je lapsus, ki se ne bi smel pripetiti, ampak pobudniki in Brejc gredo preko trupel in se norčujejo iz ljudi. Zato se je tudi nekaj podpisnikov smelo pozabavati in so se podpisovali z izmišljenimi imeni.