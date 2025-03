(PISMO BRALKE) Nika skuša zmesti s širjenjem lažnih signalov

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

Ko pred tremi dnevi Nika K. prične sporočilo o tem, kar se dejansko ob njenem pretiravanju izklesanim ki ne pademo pod vpliv izkaže neresnica, skuša za tisto in ostalo s prstom pokazati na stvari, ki da so jih med Korono počeli tisti, ki so med Covid skrbeli, da smo Korono skupno zajezili.

Pet let po pandemiji smo v bojih s Covidom uspešni in smo s skupnimi močmi mnoge rešili pred smrtjo. Dvomljivci omejitev v boju proti koronskemu virusu – virus prenekatere pahne v smrt, so bili pri nas predvsem tisti, ki niso verjeli dognanju medicine ali pa so bili kljub dejstvom prepričani o teorijah zarote.

Okvirno število umrlih je enako trikratnemu prebivalstvu Slovenije, dejanska smrtnost pa tega trikratnik.

Kdo bo imel korist od ogledov videoposnetka? https://www.youtube.com/watch?v=8OQISeSIXoE

Kovač v spotu natrosi neznansko veliko laži –

(Ampak opomina Nika od ogovorjenih ne dobi.)

ko Nika o predsedniku Janši zaničevalno govori.

Večkrat se N. K. ‘v tožbah’ napol cmeri ali kriči;

Ker sistemsko poveličuje kogar vlada potrebuje:

v takih pristopih – je Nika zmanipulirano dekle?

Kako čudno in res nevljudno se Nika K. odziva:

kot da je za vse z njenim le Janševa vlada kriva.

Cenjena Nika. Zelo nevljudni ste in zapletate se.

Niste resda moč – četudi si moč vpliva prilastite;

Ko toliko namišljene krivde ekipi Janše naprtite.

Čeprav smo volivci Janeza Janše še zmeraj »tu«.

Komu pa volivci glas oddali so suvereno izbrali.

(najverjetnejše ponovne zmage Svobode ne bo)

Nika K. pomanjkljivosti išče kot bi trsko v senu.

Pričevalci smo za to, ko v marsičem ni bilo tako.

Od N. K. videospot je poln neresnic ali pa pretvorjenih dezinformacij, ki se jih prodaja za golo resnico, s katerimi se skuša v ogledu vplivati na presojo, z izkrivljanjem dejstva o tem da zaradi Korone nismo izgubili kompasa na poteh ki so vodile do splošne preprečitve nadaljnjega širjenja smrtonosnega virusa. Seveda ni v začetni fazi nanj nihče pripravljen, ne v Wuhanu ne v sosednji Italiji in sprva zanj ni cepiva.

Odredba o epidemiji je v Sloveniji začela veljati 12. marca 2020 – dan po razglasitvi pandemije WHO, kar kaže na pravilno in pravočasno odreagiranje. Devet dni poprej dobimo mandatarja za sestavo vlade. K zajezitvi širjenja epidemije je bistveno pripomogel odličen operativec in strateg premier Janez Janša.

Toda nekateri niso verjeli, da je širjenje Covida tako brezkompromisno, ker so mislili da je namišljeno. Ko je Korona začela pritiskati, smo bili sprotno seznanjani o tem, kako ukrepati, da ne okužimo drugih. Imeli smo obširen nabor informacij in napotkov ki pa so zaradi zahteve po obveščenosti dotekale sproti.

Z Janševe vlade zagotavljajo zaščitno opremo. To smo imeli na razpolago med prvimi evropskih držav. Kmalu imamo možnost izbrati cepivo Moderna ali Pfizer, saj je ne prejeti cepiva proti Covidu več tisoč ranljivim, a tudi res zdravim s slabšo imunsko odpornostjo povzročilo posledice ali jih privede do smrti.

Po številnih evropskih mestih so zajezitvi nasprotovali kar kažejo v protestih proti koronskim ukrepom. Torej tisti ki so ukrepom nasprotovali se protivijo točno temu kar je preprečilo množično širjenje Covida.

Na enem nenapovedanih shodov 5. oktobra 2021 so nasprotniki prebolelosti, cepljenja ali testiranja stopnjevali pritiske in hujskaško skušali načenjati ukrepe za preprečevanja širitve Covida. Pobudniki so zahtevali preklic omejitve zbiranja in šele ko pristaše naščuvajo izvedbi nasilništva jih odvrnejo policisti.

Naloga in delovna zadolžitev policistov na terenu je da zagotavljajo varnost vsakega državljana posebej.

Z aktivno propagando se zlonamerno tvezi o ‘zaplinjanju’ zato povejmo, da so ukrepe za preprečevanje poškodovanja imovine in/ali mimoidočih izvajali zgolj takrat ko protestniki napadajo tako mimoidoče kot policiste ki so postavili živi ščit, zato so govorice o ‘zaplinjanju’ neresnice o tistih, ki so v mandatu Janševe vlade skušali zagotavljati in vzpostaviti javni red. Sedaj se vršilcem dolžnosti varovanja z Golobove vlade to očita, čeprav so zgolj opravljali njihove zadolžitve ter ukrepali skladno pooblastilom.

Ni bilo ‘zaplinjanje’, to je grozovit pojem in popačena skovanka, v tem so bila podtikanja. Zaplinjali so v Dachauskem taborišču. Jetniki so preden so jih postavili ob zid zmeraj v strahu ‘čakali’, ali bodo na gole in bose spustili curke vode ali res plina. Kajti ta plin je bil ubijalski in niso več ne dihali in ne živeli. Kot so nacisti izvajali teror in se znašali zlasti nad Judi so se trume nasilnežev nad zagovorniki cepljenja.

Za mirno javno bivanje se pri brutalnih ekscesih objestnih za njihovo razkropitev uvede posebne tehnike. Toda tega so se policisti izognili ker so navkljub izzvanosti potrpežljivi in dosledni načelom humanega.

V SLO kljub dejstvu da k zajezitvi širjenja Korone pripomore precepljenost ni bilo obveznega cepljenja.

Aleš Hojs je delovanja ministrstva za notranje zadeve hkratno z vodstvom policije uspešno koordiniral. Ta so za varnost celotne skupnosti upoštevaje vsakogar drugega v njegovi različnosti in svoji identiteti. Kdor je bil cepljen zaščiti tako sebe kot sodržavljana, torej, kogarkoli kot člana naše družbene skupnosti.

Epidemijo zahvaljujoč smernicam Janeza Janše za preprečitev širjenja Covid-19 virusa ob pravočasni obveščenosti celovito premagamo. S skupnimi močmi dosežemo, da ni bilo nadaljnjih smrtnih primerov.