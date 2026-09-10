(PISMO BRALKE) Napredna Slovenija, opozicija pa noče dozorelosti

Piše: Tamara Lubarda, univ. dipl. nov.

Za močno, razvoju usmerjeno in napredno Slovenijo. O zavajanju z opozicije ali zakaj bo obveljala resnica. Živimo v urejeni državi ker smo spoštovani državljani. Temu navkljub so prisotni poskusi intrig z aferaštvom.

Bistvo obsodbe obsojanja Stevanovićeve integritete – Podtikanja Zoranu Stevanoviću sploh nimajo podlage. Politični pol opozicije ima namero njegove zamenjave. Takšno izsiljevanje je pod krinko nedokazanih razkritij. To je povezano s podtikanji, ampak poanta tiči v tem: dali so ga v secirnico, pregledujejo njegovo drobovje – poskušajo ga zmleti kot bi mesar meso v mesoreznici, povedano v prenesenem pomenu, a namera je očitna. Čeprav ni nekorekten in se drži konstruktivnih rešitev. Brskanje po ne obstoječih dosjejih skoraj nima zavor. Predsednika DZ osrednji mediji javno blatijo v zapisih. Prisega k vrednotam, poda argumente in ne trosi laži. Ob tem si hinavci upajo dvomiti o njegovi sposobnosti. Pa poznate koga, ki mu ni možno čisto ničesar očitati? Jasno je da ima vsakdo kako temno senco preteklosti. Ki pa je neopazna ker je načelen, inteligenten, pošten. Zoran Stevanović je iz telesa in krvi. Zato se ga obdrži.

Četudi ne bi imel izkaza o nekaznovanosti pa je človek. Namignejo da je matematično gotovo da bi bil obsojen. Ta gotovost pri prvaku DZ ne obstaja in se jo da izvzeti. S prstom kažejo na za kogar se izkaže da ni kaznovan. Interes je znan: ko ‘pade’ kralj je pri šahu tekme konec. Ker predsednik parlamenta ni mevža ga ne bodo sesuli. Namreč Golobovo GS, Levica in SD hočejo da odstopi. Njihov bumerang se bo tako zasukal, da ne bo odstopil. Čas se suče in tudi dejansko se ga ne da zavrteti nazaj. Preobrat se ne bo zgodil ker so teh prejšnja štiri leta potekla. Ne pogrešamo njihovih zdrah, mrcvarjenja ali morbidnih idej. Kljub temu so hujskači zaradi česar je včasih kje kak protest.

Kadar protestniki podpirajo terorizem vemo, komu pripadajo. Vendar so zbiranja na ulicah dovoljena ker se jih ne prepove. A ve se kdo so njihovi pobudniki, do kod in kam pridejo sledi. Pozivanje teh k rušitvi sistema je namreč propadel konstrukt. To je dolivanje olja na ogenj sovražni nastrojenosti in gnevu. Saj imajo z opozicije dovolj dela s pometanjem predpražnika. Niso bili dosledni s poslovnikom, delovno pravno zakonodajo. Dotolkel jih je neuspeh referendumov z njihovimi sugestijami. Na marčevskih volitvah poslancev v DZ volivci povedo svoje. Zato, ker niso naivni s kaj je zanje v redu je prišlo do zasuka. Hoteli smo več reda ob upoštevanja vseh in vsakogar ter mir. Gremo v pravo smer in zunanje politično postajamo močnejši. Ampak opozicija poskuša zaustaviti interventni zakon razvoja. Trdni vladi Janeza Janše se maščujejo v spodbijanju dobrega. Kar je delo za marljive ob ščitenju ranljivih skupin in napredek. Saj postajamo zmagovalci, tako doma kot na tujem prizorišču. Povezujemo se tudi čez atlantsko ter ne izgubljamo kompasa.