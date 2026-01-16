(PISMO BRALKE) Golobov stalinistični medijski kabaret

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Medijski vseslovenski kabaret dr. Roberta Goloba je gotovo nekaj, kar marsikoga v Sloveniji najbolj moti v letošnji predvolilni kampanji – če izvzamemo neokusno ponujanje medijev otroškega obraza Nike Kovač kot maskote za vnovično zmago slovenskih jugonostalgičnih stalinistov – z rdečimi zvezdami na vsakem koraku, tudi na zborovanjih za prihodnje volitve, na primer v Dražgošah in na Pohorju, kjer je dr. Golob pokazal, da ni komunist, temveč še vedno le staroverski stalinist.

Gotovo se starejši Slovenci še spominjamo odličnega filma Kabaret (1972), v katerem je tudi slavna pesem Denar – o tem, da v resnici denar vrti ves svet (“Money makes the world go around”).

Tudi v sedanjem, predvolilnem času, to filmsko sporočilo velja skoraj za vse slovenske medije, prav nacistično totalitarne, čeprav ne v smislu desnega, temveč izrazito levega – stalinističnega – totalitarizma, trenutno seveda Golobovega in Kučanovega, pa tudi globalističnega Sorosovega (z glavno maskoto, večno otroške Nike Kovač, že krepko v četrtem desetletju).

Za stalinistično stranko Svoboda, kot se vse bolj razkriva v zadnjih tednih pred volitvami, zdaj s polno paro garajo skoraj vsi mediji v Sloveniji. Zato, ker so praktično vsi ti mediji usmerjeni v to, da bi se jugoslovanski partijski in udbovski svet pod Alpami še kar naprej vrtel v Titovo smer, z enim samim CILJEM: pokončati celotno slovenstvo, še najbolj z revščino, izumrtjem Slovencev in s propadom Slovenije. Za ta svoj CILJ sedanja vlada dr. Roberta Goloba podkupuje slovenske medije, se najbolj pa RTVS. Dr. Golob želi predvsem popolno odsotnost ideoloških tem, ki razdvajajo – njemu tako mili in dragi – slovenski narod, na primer kulturen pokop nedolžnih žrtev komunizma. Zato do volitev ne sme biti v nobenem mediju niti besede o zločinih in krivicah komunizma v Sloveniji. Ne razdvajajmo Slovencev pred volitvami. Jih bomo, že mi – komunisti – kaznovali, desničarske “negativce”, takoj ko bomo spet zmagali na volitvah. Nekateri se celo hvalijo, da je v Hudi jami se vedno dovolj prostora za vse “izdajalce in sovražnike” komunizma.

Da, noč in dan je odprt slovenski medijski kabaret dr. Goloba, ki ga brez najmanjšega očitka vesti “pita” z denarjem vse bolj revnih davkoplačevalcev sedanja komunistična in stalinistična vlada, pravi vzor levega fašizma, kot je menda komunizem po drugi svetovni vojno imenoval veliki Winston Churchill.

Prodani, podkupljeni, lažnivi in krivični predvolilni Golobov medijski kabaret v Sloveniji z velikimi podkupninami komunistov namreč uspešno izvršuje ukaze sedanjega predsednika vlade , brezvestnega in brezsrčnega komunista, skrajno sovražnega do slovenskega naroda, njegove demokracije in do Samostojne Slovenije. Vsak dan dr. Golob to znova in znova dokazuje na vse številnejših področjih življenja slovenske družbe.

Golobovi mediji nam ukazujejo; glasno in brezobzirno veseljaško – od zgodnjega jutra do pozne noči, kot nekoč zvočniki v Hitlerjevih koncentracijskih taboriščih, naj bomo pred volitvami vsi v Sloveniji veseli. Ali morda zato, ker smrt, še posebej z evtanazijo kot človekovo pravico, ljubi vesele ljudi?!

Da, tako nekako odmeva predvolilna propaganda stranke Svoboda, ki jo vodi sedanji predsednik slovenske vlade dr. Robert Golob, skoraj iz vseh medijev v Sloveniji. Noč in dan veselo prepevajo na slovenskih (in tudi samo še napol slovenskih) radijskih postajah. Golobovi stalinistični mediji vse pogosteje predvajajo tudi – pod komunizmom osovraženo – “lokalno” (nič več slovensko!) glasbo, vmes pa ponudijo še kako zimzeleno tujo pesem iz šestdesetih, za najstarejše volivce. Za te siromake, ki bodo po svoji smrti gotovo deležni celotne starostne oskrbe v nebesih. To se bo zgodilo že zaradi njihovega dolgotrajnega trpljenja pred smrtjo, ker pod Golobovo vlado zanje niso bile dostopne niti najnujnejše zdravstvene storitve niti človeško urejeni domovi za starejše. Dr. Golob jim je ponudil samo človekovo pravico do državne evtanazije.

Golobov medijski kabaret pa, kljub vsej morbidnosti sedanje vlade, še kar naprej – prav nasilno bučno – predvaja “lokalne” polke in “valcerje”, da bi slovenski volivec vendarle uvidel, kako rovtarska je, kljub vsemu svojemu stalinizmu in komunizmu, Golobova lažniva in tatinska vlada. In prav to naj bi jo volili tudi najbolj preprosti domoljubi. Še ena Golobova komunistična prevara Slovencev,

Zaradi vsega tega je na letošnjih državnozborskih volitvah, v to sem prepričana, moralna dolžnost vseh strank na slovenski politični desnici ZAHTEVA po sklenitvi dogovora o prevzemu oblasti, če bodo na volitvah skupno zmagale desne stranke. Njihova moralna dolžnost naj bo – v primeru zmage desnih strank – ustanovitev desne vlade – morda tudi z eno ali več zmerno levih strankami. Nikakor pa se ne bi smelo zgoditi, da bi se desne stranke, za mastne podkupnine Kučanovih in Golobovih komunistov, s stalinističnim izgovorom, da ne podpirajo “janšizma”, pridružile novi Golobovi koaliciji. Kajti zdi se, da ima ves ta Golobov medijski predvolilni kabaret nalogo, da mora združiti komuniste in desne nasprotnike “janšizma”. To je žal pogosto kar preveč vidno iz celotnega obnašanja nekaterih manjših desnih strank. Če je njihov namen res podpreti komuniste, potem je potrebno to povedati jasno in glasno, ne pa se skrivati za razne vzdihe “ah” in “oh”, pa za izgovor, kako je demokracija tudi v tem, da smemo izdati svoj narod, svojo državo in ju celo uničiti. Kajti to se bo zgodilo, če bi še en mandat “komandiral” Slovenijo komunist in stalinist dr. Robert Golob.