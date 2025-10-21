e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Dve opazki

Prejeli smo
Rjavi medved je največja zver ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi. Fotografija je simbolična. (foto: Polona Avanzo)

Piše: Marica Marolt, Bloke

Lovci, kmetje in ping-pong

Človek je naveličan zgodb o medvedu. Medved na dvorišču, medved prevrnil smetnjak, medved razbil čebelnjak. Malokdo pa je opazil lisico, ki se je prikradla na ustavno sodišče in od marca 2023 je naša TV enosmerna.

Delo in smisel

Kako zelo je narobe, da imigranti ne delajo. Dobro opravljeno delo daje človeku zadovoljstvo in zaslužek. Če pa dela ne more opravljati ali zaradi zakonov ne sme, potem si ljudje poiščejo drugo pot, ki je po zakonu vprašljiva ali majčkeno sporna.

