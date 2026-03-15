(PISMO BRALKE) Desnica mora zmagati na volitvah

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Tik pred volitvami moramo vedeti, da imamo v Sloveniji še vedno komunizem.

Vsekakor moramo na skorajšnjih državnih volitvah voliti – in izvoliti – desne stranke. MORAMO, ali pa nas čaka, Slovence in Slovenijo, KONEC, izumrtje in propad, že v naslednjih treh desetletjih. Niso pa vsi levi politiki enaki. Gotovo so za demokracijo nujne tudi leve politične stranke, na primer socialdemokratske, nekatere ekološke, tudi socialnokrščanske. Ampak odkrito povsem komunistična politika, ki je pripravljena za svoj prihod na oblast in obstanek na njej uporabljati tudi svoja najbilj zlonamerna vohunjenja in zavajanja državljanov, celo najbolj skrajne stalinistične metode, takšna leva politika je smrtonosna za Slovenijo. Takšno politiko pa imamo zdaj. Podpirajo pa jo vsi slovenski komunisti, sami Kučanovi vojaki.

Takšne so na primer metode Svobode za uničevanje bolj znanih posameznikov na različnih področjih slovenske družbe. Pod tako imenovanimi udbovskimi prijaznimi maskami krščanstva, dobrodelnosti, narodne zavednosti itn. so komunisti že od nekdaj odkrivali svoje razredne sovražnike – vernike, “kulake” (uspešne kmete), kapitaliste (uspešne podjetnike), nazadnjaške meščane (duhovnike, svibodne zdravnike, odvetnike, umetnike, znanstvenike, športnike itn.). Med 2. svetovno vojno so jih komunisti na začetku – v letih 1941 (po koncu pakta Hitler’Stalin, ki je trajal že od 1939) in 1942 – če so le mogli, VSE POBILI. Tako grozljiva je bila takrat komunistična revolucija v Sloveniji, da je bilo slovensko prebivalstvo prisiljeno prositi za pomoč celo okupatorsko policijo. Prav to – sodelovanje Slovencev s fašističnim okupatorjem pa so imele tedaj v načrtu vse tri, za Slovenijo usodne, komunistične partije – slovenska Kardeljeva, sovjetska Stalinova in jugoslovanska Titova.

Ko sem bila 1965-1974 bibliotekarka v Muzeju ljudske revolucije v Ljubljani, mi je genera Lado Ambrižič Nivljan, ki je pogosto obiskal muzejsko knjižnico, priznal, da so bili v partizanih veseli vsakega odhoda k domobrancem, saj so k9munistom prav dimobranci najbolj pomagalu zavzeti oblast. Domobranci so bili največji projekt komun8stične trojke Kardelj, Tito, Stalin. Taki je, zgodovina, vsaj slovenska, pa ni nič drugega kot kimunistična nesramna laž. Laž, kot vse, kar je komunistično.

Da, vse tri komunistične partije, slovenska, sovjetska, in jugoslovanska, so udarile po Sloveniji na začetku 2. svetivne vojne, kmalu potem, ko so nas napadli trije okupatorji – italijanski, nemški in madžarski. Vseh šest napadalcev je udariko po Slovencih sredi leta 1941, ko je Hitlerjeva Nemčija prekinila pakt s Stalinom, in napadla Sovjetsko zvezo.

To okupatorsko nasilje in to komunistično REVOLUCIONARJENJE se v Sloveniji žal dogaja še naprej, da že vse od začetka druge svetovne vojne, tudi zdaj. EU se bolj in bolj razkriva kot vse močnejša velika Nemčija, ki si je prilagodila že skoraj 80 odstotkov slovenske zakonodaje.Zahrbtno pa nas tudi komunisti, zelo povezani z EU (kot nekoč s paktom Hitler- Stalin, 1939-1941) vse bolj pehajo pod strele sodobnega uničevanja razrednih dovražnikov komunizma, na priner z evtanazijo, s splavi, z odvzemom zdravstvene pomiči najbolj bolnim in starim, pa s skoraj dobesednim izganjanjem mladih v tujino in z nasilnim naseljevanjem muslimanov v vseh slovekskih krajih. Da je ironija še večja, pa so tudi tokrat komunisti spet v paktu z nemškin okupatorjem, le da ima ta zda oblast v Bruslju. Pravkar prihajajo vesti s Poljske, da jo hoče Nemčija ponovno okupirati – predvsen s podpiranjem izdajalske, Nemcem vdane “evropske” politike na Poljsjem. Ironija usode pa je tudi v tem, da je nemška vlada v Bruslju prav tako sovražna do Judov, kot je bila Hitlerjeva. Zaradi vsega povedanega je povsem jasno, da mora slovenska desna politika na vilitvah 22. marca zmagati. ZMAGATI. Ne smejo zmagati komunisti. Komunisti so ZLOČINCI, Slovenijo hočejo izbrisati z zemlhevida sveta. Kučan pa je voditelj slivenskih komunistov, še vedno, je naslesnik zločinskega Edvarda Kardelja leta 1941, ko so komunisti začeli svojo krvavo revolucijo v Sloveniji.