e-Demokracija
4.4 C
Ljubljana
sobota, 20 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(PISMO BRALKE) Brezmejno omejeni aktivistki Niki Kovač

FokusPrejeli smo
Nika Kovač (foto: Bobo)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Pričujoči članek pišem  v hudi bolečini zaradi  tragične smrti  nekega  ljubljenega otroka,  ki je ne bodo njegovi ljubeči starši nikoli, nikoli preboleli. Ni hujšega od izgube otroka.

Zahod se je odločil, da ga ne bo več, da bo samo še del ene same svetovne skupnosti z eno samo oblastjo, navidezno z nekakšnimi združenimi narodi ali združeno svetovno skupnostjo, ki  bo v resnici poveljevala. To bo ena sama  velesila, ne država, temveč nekakšna nad- multinacionalka, v resnici svetovna banka. Ta nad-  multinacionalka bo edina preživela velesila –  potem ko se bo končala bližajoča se tretja svetovna vojna, če se odnos sedanjih  politik do kulturnega  človeka in človeštva ne bo izboljšal.

Navidezno bo, kot se že  vse bolj  kaže,   tehnologija vladanja te svetovne nad-  multinacionalke  umetna inteligenca, ampak   prava, vendar skrita,  metoda in orodje  te nad- banke bo (kot je morda  že zdaj)  vodenje sveta  izključno z znanostjo in   tehnologijo SMRTI.

Prvo vodilo, tako rekoč ena sama “božja” zapoved, bo – in je verjetno  že –  upoštevanje navidezno demokratično sprejetega svetovnega (univerzalnega) zakona, ki bo v totalitarni maniri človeštvo očistili vseh nepotrebnih, zlasti pa  nepokornih, osebkov. Vse preostale  pa bo globalna oblast  “primerno”  porazdelila po zemeljski obli in jih medsebojno tako  pomešali, da nihče ne bo mogel živeti v skladu s svojo   kulturno tradicijo –  z izročilom svojega uničenega naroda, narodne manjšine,  plemena, družine.

Vsa “stara” kultura bo prepovedana, edina dovoljena pa se bo morala ujemati s programi nekakšnega že dokaj  znanega   marksističnega multikulturnega globalizma. Ta pa je kulturno večinoma celo na nižji ravni od predzgodovinskih “kultur” , ker je  ta globalizem – tudi če pogledamo veselje zaradi več smrti otrok –   protičloveško in nečloveško. Takšen bo kljub temu, da bo – kot je tudi  že –   produkt najvišje inteligence, menda prav umetne inteligence. Nečloveški bo globalizem  predvsem zato, ker v njem človek ne bo več merilo vsega, temveč bo pravi subjekt  samo in edino umetna inteligenca.

Umetna Inteligenca bo tako rekoč ukanila človekovi oblast v vrhu velesile ali nad- banke, da bo ta – človekova –  oblast delovala samo še po zahtevah  osamosvojene umetne inteligence, osvobojene  vsakršnega človekovega nadzora. Poslej mu bo ukazovala sama. Umetna inteligenca bo kmalu vsemu človeštvu in vsakemu posamezniku popolnoma SAMA  ukazovala,  s čim naj jo –  njo, novi izvir in smisel življenja –  človek ohranja pri življenju in delovanju, NA OBLASTI BO TOREJ SMRT.  Že davno je njen prihod zaslutil Srečko Kosovel. In tega ni bil vesel, tako kot se te smrti veselijo  leve stranke v EU –  v Sloveniji pa še najbolj.  In prvo, kar umetni inteligenci omogoča, da deluje, je brezpogojno in neomejeno razpolaganje s smrtjo.  S smrtjo, ki bo menda vse in vsakogar “reševala” pred  vsem  odvečnim,  torej pred vsem  človeškim. Menda, vsaj  globalni  mediji se s tem strinjajo, izključno zato, da bi človeštvo preživelo. Paše kaj!

Ena sama poplava smrti, en sam vesoljni potop, vsepovsod.

Površna, neumna in hudobna je sedanja  demografska  politika Evropske unije (EU). Podobna je vsem  drugim politikami njenega – že skoraj povsem totalitarnega –  pretežno levičarskega vrha. Kot da v EU noben  od volivcev ne zna šteti več kot do dve,  neka Obamova “praktikantka”  Nika Kovač, v Sloveniji brez vsakršne politične cene, vlada evropski demografski politiki. Vse, kar Nika Kovač  ve o Sloveniji in o njeni vlogi v Evropi skozi zgodovino, pa tudi v sedanjosti, je le nekaj marksističnih multikulturnih  fraz,  naučenih na tistem delu ljubljanske  filozofske fakultete, ki dela Sloveniji – doma in v svetu – veliko sramoto. Predvsem je v sramoto vsem družboslovnim in humanističnim znanstvenim ustanova. Saj se je že pred kakim desetletjem nekaterim profesorjem na tem delu filozofske fakultete tako “skisalo” , da so morali zaposleni in študentje  tako rekoč mački reči teta, gospem pa gospodje, če so hoteli brez problemov opravljati svoje delovne ali študijske dolžnosti.

Tovrstni totalitarizem,  značilen praktično samo za zahodne –  zagrenjene in revanšistične -:  komunistične fanatike, se je –  žal –  zavlekel tudi v ameriško glavno demokratsko stranko ter v leve  stranke državah EU, pa tudi v velik del evropskih ljudskih strank.

Ne, niste zmagali, ne, Nika Kovač. Samo tako neumni ste, da to verjamete. Ker ne poznate ljubezni do otroka, do otrok. Morda je kdaj pa kdaj ⁹splav,  v najzgodnejši nosečnosti,  res edini  nujen izhod. Ampak zaradi tega občutiti veselje in srečo, to je neumno in hudobno. Približno takšno, aktivistka  Nika Kovač,  kot  je vaše veselje zaradi zmage splava v EU. Če boste kdaj  imeli za sabo izkušnjo izgube otroka, boste bolje razumeli, kaj v resnici pomeni takšna tragedija, tudi takrat, ko gre za splav. Seveda, če imate v sebi sploh kaj človeškega, humanega. V kar pa skoraj dvomim. Solze sreče so vam teke po licih od sreče, ker bo v EU več mrtvih otrok, kot jih je bilo do zdaj.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

(INTERVJU) Žiga Ciglarič, mednarodni sekretar SDM in podpredsednik podmladka EPP: “Evropsko ljudsko stranko vračamo nazaj na tiste tirnice, na katerih je bila ustanovljena

Fokus

Zaradi strahu pred referendumom niso dali več

Fokus

(TRIBUNA) Milijoni letijo za sanje in neznanje v Kadetnici in EPIcentru …

Fokus

Ura resnica za vladne propagandiste: takole so leve vlade razprodajale družinsko srebrnino

© Nova obzorja d.o.o., 2025