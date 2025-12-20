(PISMO BRALKE) Brezmejno omejeni aktivistki Niki Kovač

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Pričujoči članek pišem v hudi bolečini zaradi tragične smrti nekega ljubljenega otroka, ki je ne bodo njegovi ljubeči starši nikoli, nikoli preboleli. Ni hujšega od izgube otroka.

Zahod se je odločil, da ga ne bo več, da bo samo še del ene same svetovne skupnosti z eno samo oblastjo, navidezno z nekakšnimi združenimi narodi ali združeno svetovno skupnostjo, ki bo v resnici poveljevala. To bo ena sama velesila, ne država, temveč nekakšna nad- multinacionalka, v resnici svetovna banka. Ta nad- multinacionalka bo edina preživela velesila – potem ko se bo končala bližajoča se tretja svetovna vojna, če se odnos sedanjih politik do kulturnega človeka in človeštva ne bo izboljšal.

Navidezno bo, kot se že vse bolj kaže, tehnologija vladanja te svetovne nad- multinacionalke umetna inteligenca, ampak prava, vendar skrita, metoda in orodje te nad- banke bo (kot je morda že zdaj) vodenje sveta izključno z znanostjo in tehnologijo SMRTI.

Prvo vodilo, tako rekoč ena sama “božja” zapoved, bo – in je verjetno že – upoštevanje navidezno demokratično sprejetega svetovnega (univerzalnega) zakona, ki bo v totalitarni maniri človeštvo očistili vseh nepotrebnih, zlasti pa nepokornih, osebkov. Vse preostale pa bo globalna oblast “primerno” porazdelila po zemeljski obli in jih medsebojno tako pomešali, da nihče ne bo mogel živeti v skladu s svojo kulturno tradicijo – z izročilom svojega uničenega naroda, narodne manjšine, plemena, družine.

Vsa “stara” kultura bo prepovedana, edina dovoljena pa se bo morala ujemati s programi nekakšnega že dokaj znanega marksističnega multikulturnega globalizma. Ta pa je kulturno večinoma celo na nižji ravni od predzgodovinskih “kultur” , ker je ta globalizem – tudi če pogledamo veselje zaradi več smrti otrok – protičloveško in nečloveško. Takšen bo kljub temu, da bo – kot je tudi že – produkt najvišje inteligence, menda prav umetne inteligence. Nečloveški bo globalizem predvsem zato, ker v njem človek ne bo več merilo vsega, temveč bo pravi subjekt samo in edino umetna inteligenca.

Umetna Inteligenca bo tako rekoč ukanila človekovi oblast v vrhu velesile ali nad- banke, da bo ta – človekova – oblast delovala samo še po zahtevah osamosvojene umetne inteligence, osvobojene vsakršnega človekovega nadzora. Poslej mu bo ukazovala sama. Umetna inteligenca bo kmalu vsemu človeštvu in vsakemu posamezniku popolnoma SAMA ukazovala, s čim naj jo – njo, novi izvir in smisel življenja – človek ohranja pri življenju in delovanju, NA OBLASTI BO TOREJ SMRT. Že davno je njen prihod zaslutil Srečko Kosovel. In tega ni bil vesel, tako kot se te smrti veselijo leve stranke v EU – v Sloveniji pa še najbolj. In prvo, kar umetni inteligenci omogoča, da deluje, je brezpogojno in neomejeno razpolaganje s smrtjo. S smrtjo, ki bo menda vse in vsakogar “reševala” pred vsem odvečnim, torej pred vsem človeškim. Menda, vsaj globalni mediji se s tem strinjajo, izključno zato, da bi človeštvo preživelo. Paše kaj!

Ena sama poplava smrti, en sam vesoljni potop, vsepovsod.

Površna, neumna in hudobna je sedanja demografska politika Evropske unije (EU). Podobna je vsem drugim politikami njenega – že skoraj povsem totalitarnega – pretežno levičarskega vrha. Kot da v EU noben od volivcev ne zna šteti več kot do dve, neka Obamova “praktikantka” Nika Kovač, v Sloveniji brez vsakršne politične cene, vlada evropski demografski politiki. Vse, kar Nika Kovač ve o Sloveniji in o njeni vlogi v Evropi skozi zgodovino, pa tudi v sedanjosti, je le nekaj marksističnih multikulturnih fraz, naučenih na tistem delu ljubljanske filozofske fakultete, ki dela Sloveniji – doma in v svetu – veliko sramoto. Predvsem je v sramoto vsem družboslovnim in humanističnim znanstvenim ustanova. Saj se je že pred kakim desetletjem nekaterim profesorjem na tem delu filozofske fakultete tako “skisalo” , da so morali zaposleni in študentje tako rekoč mački reči teta, gospem pa gospodje, če so hoteli brez problemov opravljati svoje delovne ali študijske dolžnosti.

Tovrstni totalitarizem, značilen praktično samo za zahodne – zagrenjene in revanšistične -: komunistične fanatike, se je – žal – zavlekel tudi v ameriško glavno demokratsko stranko ter v leve stranke državah EU, pa tudi v velik del evropskih ljudskih strank.