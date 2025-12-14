Spolnega nasilja vse več, delež tujcev raste, največ iz BiH in Kosova

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Delež tujcev v kaznivih dejanjih s področja spolnosti se povečuje in je lani dosegel 28,5 odstotka. Kar je skoraj enak delež kot na Hrvaškem.

Za podrobnejše podatke o posilstvih, spolnem nasilju in podobnem sem policijo prosil, ker je bil Božidar Novak na omrežju X, ko so na Hrvaškem objavili, kolikšen delež posilstev tam zagrešijo tujci, ocenil, da teh podatkov pri nas ni mogoče pridobiti. Javnosti so ti podatki pri nas sicer dostopni v obsežni bazi podatkov, iz katere bi jih pa sam težko pravilno izbrskal. Zaradi tega sem za pomoč prosil policijo.

Odgovor policije kaže, da so trendi pri nas podobni kot na Hrvaškem. Pri podatki o tujcih, katerih število in delež sem med posiljevalci in spolnimi nasilneži povečuje, so pri nas v večini priseljenci iz BiH in Kosova in ne ilegalni migranti iz daljnih držav, ki jih v statistikah sicer tudi najdemo. V grafikah predstavljam kot tujce tudi državljane EU, ki jih policija navaja ločeno, a jih med prestopniki ni veliko.

Zadnjih pet let je bilo najmanj kaznivih dejanj s področja spolnih deliktov leta 2021, ko so slovenski državljani zagrešili 107, tujci pa 20 tovrstnih deliktov, tujcev je bilo med spolnimi delikventi 15,75 odstotka vseh. To je bilo leto epidemije Covida, ko je bilo za ta kazniva dejanja zaradi zaprtosti države verjetno manj priložnosti. Največ takšnih deliktov pa je bilo lani, ko so jih državljani zagrešili 143, tujci pa 57 ali 28,5 odstotka vseh. Kako število teh deliktov raste in se spreminja struktura, kaže grafika:

Slovenska policija je predstavila tudi podatke, iz katerih držav je prišlo največ posiljevalcev in spolnih nasilnežev. V letu 2424 so bili med tujci na vrhu s 22 primeri državljani BiH, s 18 Kosovo, šest Srbija in po dva Alžirija in Burundi. Prikazano je seveda le tisto, kar je policija odkrila. Pri podatkih moramo upoštevati še, da nacionalna pripadnost ne kaže vedno izvora posameznikov, ker je državljanstva mogoče hitro pridobiti.

Za zadnjih pet let so podatki takšni:

Z oceno, da podatkov za Slovenijo ni, me je k preverjanju Božidar Novak spodbudil tako:

Kako raste število posilstev in spolnega nasilja v vseh štirih kategorijah, ki jih prikazujem, kaže grafika:

Celoten odgovor policije, ki sem ga uporabil za grafične prikaze in tudi preračun v odstotkih, je bil takšen:

“Pozdravljeni,

pošiljamo vam statistične podatke.

Število obravnavanih KD po 170., 171., 172. in 174. členu KZ-1 v RS v obdobju 2020-2024

Število kaznivih dejanj Leto Člen Opis klasifikacije kršitve 2020 2021 2022 2023 2024 170 Posilstvo 46 55 74 73 89 171 Spolno nasilje 43 43 61 68 92 172 Spolna zloraba slabotne osebe 26 21 9 18 18 174 Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja 11 14 22 21 14 Skupna vsota 126 133 166 180 213

Število osumljenih (fizičnih, statističnih) oseb obravnavanih KD po 170., 171., 172. in 174. členu KZ-1 v RS v obdobju 2020-2024 po skupini državljanstva

Število osumljenih oseb Leto Državljanstvo skupina 2020 2021 2022 2023 2024 Države EU 3 3 5 7 4 Republika Slovenija 133 107 155 133 143 Tretje države 22 17 16 38 53 Skupna vsota 158 127 176 178 200

Število osumljenih (fizičnih, statističnih) oseb obravnavanih KD po 170., 171., 172. in 174. členu KZ-1 v RS v obdobju 2020-2024 državljanov tretjih držav

Število osumljenih oseb Leto Državljanstvo 2020 2021 2022 2023 2024 Alžirija 0 0 0 2 2 Bosna in Hercegovina 7 5 6 13 22 Brazilija 1 1 0 0 0 Burundi 0 0 0 0 2 Indija 0 0 0 1 0 Južna Koreja 0 0 0 1 0 Kosovo 5 6 6 14 18 Maroko 0 0 0 2 1 Neznano 0 0 1 0 0 Nigerija 0 0 0 1 0 Pakistan 0 0 1 0 0 Palestina 0 1 0 1 0 Rusija 0 0 0 0 1 Severna Makedonija 7 2 1 1 1 Somalija 0 0 0 1 0 Srbija 2 0 0 1 6 Velika Britanija 0 1 1 0 0 Združene države Amerike 0 1 0 0 0 Skupna vsota 22 17 16 38 53

“