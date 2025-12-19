Golob “pridelal” kar za pol Ljubljane migrantov

Piše: Spletni časopis

V času vlade Roberta Goloba je policija popisala že 154.969 migrantov po nezakonitem prečkanju meje. Štiriletni mandat pa še ni končan.

Za primerjavo: to je za pol prebivalcev prestolnice Ljubljane. V prestolnici jih živi okoli 300.000. V dveh letih in pol prejšnje vlade Janeza Janše je policija po nezakonitem prečkanju na podoben način ujela 29.262 migrantov. V obeh primerih je bilo število tujcev, ki so prečkali našo državo, verjetno precej višje, ker najbolj spretnih policija niti ne zazna.

V letošnjem letu je policija do konca novembra popisala 25.580 migrantov, ki so že pretihotapili v državo, to je le za odtenek manj kot v dveh letih in pol prejšnje vlade. V istem obdobju lanskega leta je bilo ujetih 44.355 migrantov. Najpogosteje so po tem, ko so jih odkrili, prepeljali proti središču države državljane Afganistana, Egipta in Bangladeša. V primerjavi z lanskim letom se je dramatično zmanjšal število migrantov iz Sirije, pa tudi Afganistana. Lani so Sircev na meji po nezakonitem prečkanju meje iz Hrvašao popisali 14.547, letos 1.366.

Beg množic iz Sirije se je ustavil po padcu diktatorja Bašarja Al Asada, ki sta ga na oblasti z vojaško silo dolgo vzdrževala Rusija in Iran. V Moskvo je zbežal, ko v državi več ni mogel niti s silo zajeziti upora.

Mesečna statistika, koliko migrantov so popisali v času tokratne vlade, tudi s primerjavo s časom prejšnje, je takšna:

Novost mandata vlade Roberta Goloba je, da je konec leta 2022 obveljal vstop Hrvaške v skupno evropsko območje. A porast prihoda migrantov se je začel že prej, deloma tudi, ker je vlada javno razglasila, da bo podrla ograje in da so migranti dobrodošli. Sčasoma so to politiko povsem odprtih vrat za migrante opustili, ker so proti nam uvedli nadzor meje iz Avstrije in Italije, kamor je večina teh migrantov namenjena.

V času vlad pred tem je bilo migrantov veliko manj kot zadnja leta. Izjema je bilo le leto 2015, v času vlade Mira Cerarja, ko smo bili priča velikanskemu valu, ki ga je deloma spodbudila tudi tedanja nemška kanclerka Angela Merkel z motom, da v Nemčiji to zmorejo. Pokazalo se je, da ne dolgo.

