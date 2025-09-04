Piše: Moja Dolenjska

“Podpredsednica državnega zbora Sukičeva se je priklenila na ilegalnega migranta in preprečila policiji izvedbo zakonitega dejanja. Davkoplačevalcem je z nezakonitim početjem ukradla iz žepov tisoče evrov. Medtem za slovenske bolne otroke zbiramo zamaške in donacije.”

Tako je na omrežju X zapisal Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke.

Janša je s tem javnost spomnil na to, kako se je Nataša Sukič (Levica) 19. maja 2023 priklenila na prosilca za azil, da bi preprečila njegovo deportacijo.

Tistega dne je pred azilnim domom na Viču v Ljubljani potekal shod v podporo dvema prosilcema za azil, podprla sta ju tudi Nataša Sukič in predsednik Civilne iniciative izbrisanih Irfan Beširević.

S tem je Sukičeva, tudi podpredsednica državnega zbora, preprečila njuno vrnitev na Hrvaško, kot je to odredilo ministrstvo za notranje zadeve.