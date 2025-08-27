(VIDEO) Prebivalce Šentjerneja in Novega mesta sinoči razburjali rafali iz romskih naselij

Piše: Moja Dolenjska

Objestnost posameznih Romov na Dolenjskem ne pojenja. Prebivalce Šentjerneja je sinoči vznemirilo rafalno streljanje iz avtomatskega orožja, ki je prihajalo iz bližnjega romskega naselja Mihovica. Streljali so tudi v enem izmed romskih naselij v Novem mestu.

Streljanje v Mihovici so posnele nadzorne kamere, posnetke pa je objavila Ljudska iniciativa Šentjernej. Na njih je slišati rafalne strele iz avtomatske puške, ki so v neposredni bližini najmanj dvakrat zarezali skozi noč. Poznavalci so pri tem ugotavljali, da je bilo najverjetneje streljano iz puške kalašnikov. V enem rafalu je bilo namreč slišati 30 strelov, toliko nabojev pa ima v okvirju prav omenjena puška. Posnetke streljanja si je mogoče ogledati tukaj.

Sinoči je bilo strele slišati tudi iz romskega naselja Šmihel v Novem mestu. Streljali so vsaj trikrat. Najverjetneje iz polavtomatskega orožja.

Kaj se je dogajalo, smo povprašali na policijo. Odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.

Minister Boštjan Poklukar pa verjetno še naprej že prav po papagajsko ponavlja, da živimo v varni državi.