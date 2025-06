(VIDEO) Nad zakonom: v Šentjerneju Romi razdejali rastlinjak in avtomobil, šlo naj bi za maščevanje

Piše: Moja Dolenjska

S Policijske uprave Novo mesto so danes sporočili, da je v okolici Šentjerneja ponoči “neznanec poškodoval rastlinjak, ograjo ob stanovanjski hiši, drevesa in osebni avtomobil”. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca, so še dodali.

Na spletu pa je javno objavljen posnetek domačina, ki je zapisal:

“Danes ponoči so nam Romi naredili škodo na avtomobilu in na posestvu. Včeraj je prišel en problematični Rom do nas, ker je dobil položnico za kršenje javnega reda in miru, ker sem menda jaz prijavil in rekel, da ne bo plačal. Mene ni bilo doma, bila je samo žena in je rekel, da pride zvečer nazaj. In je res prišel ponoči in si dovolil narediti vse to, ker je socialni prejemnik in zanj ni pravih sankcij.

Hvala lepa Republika Slovenija in vse nedelujoče institucije, ki dovolite takšno neodgovorno delovanje. Seveda sem vse prijavil na 113.”

O romski problematiki je včeraj potekala razprava tudi na seji parlamentarne Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi poslanec Jože Tanko. Na seji je bila navzoča tudi delegacija iz Šentjerneja (župan, občinska svetnica in predstavniki Civilne iniciative). Prav vsi so opozarjali na takšne in podobne primere ter poudarjali, da stanje v občini postaja nevzdržno in je vedno hujše. Zelo kritična je bila tudi poslanka Anja Bah Žibert. Danes pa je ob posnetku nočnega dogodka zapisala:

“Vlada Republike Slovenije, Slovenska policija / The Slovenian police in vsi ostali odgovorni v državi. Včeraj smo v Državnem zboru na Komisiji za človekove pravice govorili o zahtevni romski problematiki na Dolenjskem in v Posavju. Bili so tudi predstavniki civilnih iniciativ iz Šentjerneja.

Poglejte, kaj so enemu od njih takoj za tem (ponoči) storili Romi?! Vse to kaže, da te romske skupine dokazujejo, da imajo nadmoč. Tudi nad oblastjo.”

Več o včerajšnji seji bomo objavili v posebnem poročilu.