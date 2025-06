(VIDEO) 17-letni Rom v policista vrgel sekiro

Piše: Moja Dolenjska

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek iz brežiškega naselja Jesenice na Dolenjskem, kjer je 17-letni Rom v policista, ki je prišel na intervencijo, vrgel sekiro. Dogodek je potrdila tudi Policijska uprava Novo mesto.

Dogodek se je zgodil potem, ko je eden od krajanov prijavil krajo drv, na kar se je odzvala policija. “Romi so prišli po prikolico z drvi in oče je rekel, da naj ne vzamejo drv, ampak ga niso upoštevali. Nato je prišla patrulja policije, ki je šla pogledat prikolico, s katero so vzeli drva. Nato so jih pa napadli s sekirami in kamenjem. Jaz sicer nisem videl, kaj se je zgodilo, saj sem bil v tem času sem bil na poslovni poti in me ni bilo doma,” je medijem zaupal avtor posnetka in se ob tem vprašal, kje živimo.

Na PU Novo mesto so dogodek potrdili. “4. 6. smo bili obveščeni, da naj bi na območju Ponikev neznane osebe z dvorišča stanovanjske hiše odtujile drva in jih odpeljale s samokolnico. Na prijavo so se nemudoma odzvali brežiški policisti, ki so takoj pričeli z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Pri pregledu območja so na dvorišču ene izmed stanovanjskih hiš, kjer se je nahajalo več oseb, opazili samokolnico z domnevno ukradenimi drvmi. Ob prihodu policistov so posamezniki poskušali preprečiti nadaljevanje policijskega postopka, pri čemer so policiste napadli z metanjem različnih predmetov. Ena od oseb je v policista vrgla predmet in ga pri tem lažje poškodovala. Operativno-komunikacijski center (OKC) je zato na kraj napotil dodatne policijske patrulje. Policisti so odvzeli prostost 39-letni osumljenki kaznivega dejanja napada na uradno osebo pri opravljanju nalog varnosti. Omenjeno osebo so v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj. Prav tako so odvzeli prostost 17-letnemu osumljencu, ki je proti policistu vrgel večjo sekiro, a se je policist uspel izogniti udarcu. Tudi mladoletnika so že večkrat obravnavali zaradi številnih premoženjskih kaznivih dejanj. Prostost so odvzeli še 21-letnemu osumljencu, ki je prav tako poskušal onemogočiti izvedbo policijskih postopkov. Po odhodu policistov je več posameznikov začelo metati kamenje v vozilo oškodovanca, eden izmed njih pa ga je tudi fizično napadel. Policisti so se nemudoma vrnili na kraj dogodka, odvzeli prostost še četrtemu osumljencu in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper njega bo podana kazenska ovadba zaradi suma povzročitve lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari,” so zapisali.

Navajajo še, da so 39-letno osumljenko in mladoletnega osumljenca kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto s kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zoper mladoletnika odredil pripor, o priporu zoper osumljenko bo odločil senat sodišča. Kazenske ovadbe so podali tudi zoper ostale vpletene.

Posnetek dogajanja si oglejte tukaj.