Reakcija na Jankovićevo buldežerstvo? Neznanec v Štepanjskem naselju vrgel v zrak tri parkomate

Piše: C. R.

Neznani storilec je na območju Štepanjskega naselja poškodoval tri parkomate, so za STA potrdili na Policijski upravi (PU) Ljubljana. S tem je povzročil nekaj tisoč evrov škode, so dodali na upravi, kjer so bili o dogodku obveščeni danes zjutraj.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, so dodali na PU Ljubljana. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V Štepanjskem naselju prah dviguje preurejen parkirni režim. Redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah. Omejitev parkiranja oz. zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je povzročilo efekt domin tudi na okoliških parkiriščih, poroča STA.

No, težava je v resnici v tem, da stanovalci na tem območju nima več kje parkirati, ljubljanska mestna oblast pa jim noče prisluhniti. Ljubljanski župan Zoran Janković se je sicer s stanovalci omenjene četrti sestal prejšnji teden, vendar jim ni obljubil hitrih rešitev. Stanovalce je pozval, naj počakajo še nekaj časa, da se pokažejo pozitivni učinki novega parkirnega režima, po njegovem mnenju naj bi se izpraznilo 20 odstotkov parkirnih mest. S spremenjenim režimom naj bi v naselju parkiralo manj dnevnih migrantov. Realno je Janković s tem med vrsticami napovedal, da se bo odvažanje vozil nadaljevalo še naprej.

Janković se je najprej sešel s stanovalci Bilečanske ulice, navaja STA. Sestanka se je udeležilo veliko število prebivalcev, tudi iz drugih ulic, ki so izrazili razočaranje. Kot je v izjavi za medije po prvem sestanku poudaril Janković, je dejstvo, da je tam parkirnih mest premalo. “Ko se je to gradilo pred 50 leti, je bil en avtomobil na dve stanovanji in pol, tega se ne da povečati,” je dejal. Kot pravi, ob treh avtomobilih na stanovanje ni pogojev, da bi bilo prostora dovolj za vse. Treba bo spremeniti način življenja, je dejal: »Ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili ni šanse, da bi lahko vsi parkirali.« Torej, vrniti se je treba v standard v času socializma.

V nekem trenutku je župan tako izgubil živce, da je navzočim prebivalcem “Štepanjca” zabrusil: “Letos so volitve, pojdite in izberite svoje!”