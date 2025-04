“Od zdaj naprej naj težave naših Romov rešujejo na ministrstvu”

Piše: Moja Dolenjska

Ribniški župan Samo Pogorelc je ogorčen nad nedavnimi rezultati razpisa za sofinanciranje komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2025, kjer občina Ribnica, ki je med občinami, ki ima največ težav z Romi, ni dobila niti evra za projekte, povezane z Romi.

Eden uspešnejših županov v državi je računal na to, da bodo lahko s sredstvi, ki jih je razpisalo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, začeli komunalno opremljati največje romsko naselje v občini Lepovče, a je bila njihova vloga zavrnjena. “Od zdaj naprej naj bivanjske težave naših Romov rešujejo neposredno na ministrstvu, na Kotnikovi 5,” je dejal za Delo.

“V tem delu Slovenije nimamo romskega muzeja ali romskega gasilskega društva in se ukvarjamo z veliko bolj temeljnimi potrebami Romov,” je dejal. Razočaran je, ker so predstavnikom države že neštetokrat razlagali in tudi na terenu pokazali, kakšne težave imajo v občini Ribnica z Romi in kako se težave, ki jih imajo v južni Sloveniji, bistveno razlikujejo od tistih, ki jih imajo v severovzhodni Sloveniji, kjer so se z Romi v preteklih desetletjih ukvarjali.

“Država se do nas, občin, obnaša mačehovsko,” pravi Pogorelc, ki je prepričan, da je bilo razpisnih sredstev premalo – milijon evrov za letos – in da je bila tudi meja vrednosti projektov – do 250.000 evrov – prenizka.

Romsko naselje v Lepovčah, v katerem živi okoli sto Romov, je poleg naselja v Goriči vasi eno od največjih v ribniški občini. Je pa edino, v katerem bi občina lahko uredila komunalno infrastrukturo. Zdaj ga očitno ne bo, saj je ministrstvo njihovo vlogo zavrnilo, saj naj bi presegli z razpisom določeno mejo 250.000 evrov. Je pa denar dobilo kar šest občin iz Prekmurja (poleg njih le še občina Črnomelj), kjer težav z Romi praktično nimajo.

Občina Črnomelj je objavila, da so prejeli sklep o 50.000 evrih za asfaltiranje 335 metrov makadamske poti, ki vodi do dela romskega naselja Drenovec, ki se nahaja pod glavno cesto proti Vinici. (vir)

Razpisanih je bilo milijon evrov, kar pomeni, da je šest prekmurskih občin, kjer težav z Romi praktično nimajo, prejelo 950.000 evrov.