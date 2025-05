Zaradi Peinkiherjevega tožarjenja bomo davkoplačevalci oškodovani

Piše: Spletni časopis

Zaradi zastaranja je višje sodišče v Ljubljani zavrnilo pritožbo Antona Peinkiherja čez sodbo okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je Antona Krkoviča junija lani oprostili obtožbe, da ga je razžalil, ko je trdil, da je Peinkiher pripadal napadalski strani JLA, ki naj bi jo kasneje fizično zapustil, vendar je očitno ni nikoli v resnici zapustil, danes pa igra njenega advokata.

Krkovič, ki je bil v preteklosti nekaj časa v vrhu SDS, pozneje pa ga je zaposlil v GEN-I današnji premier Robert Golob, je Peinkiherja še posebej razjezil s trditvijo:

Takrat je bil v kontraobveščevalni službe te armade, ki je najbolj skrajno spodkopavala temelje slovenske osamosvojitve. Tudi danes naj bi bil zakrinkan kontraobveščevalen in udbovec. Kot dodaja Krkovič se Peinkiher loteva na vseh delih slovenske osamosvojitve in ljudi, ki so bili na čelu tega projekta. “Je orodje globoke države, prvič se je v tej vlogi vidno pokazal v zadevi Depala vas, ko je šel zadnji šef partije s podobnimi orodji, kot je Peinkiher, in se je s temi metodami spravil na obrambnega ministra Janeza Janšo. Ravno Peinkiher je Radojkiča, sicer organa kontraobveščevalne službe hrvaškega rodu in specialista za subverzivno delovanje, takrat angažiral in ga prisil v sodelovanje z njimi in so skupaj pripravili elemente tega, kar je danes znano kot Depala vas.”

Poraz Peinkiherja na višjem sodišču zaradi zastaranja je na nek način tudi zmaga. Vsaj, ko gre za denar. Stroške tega postopka bo namreč plačal državni proračun in ne Peinkiher, ki ga je sprožil.

Da je primer zastaral, so januarja odločile predsednica senata Alja Kratovac in sodnici Barbara Črešnar Debeljak in Mateja Lužovec. Javno pa je bila sodba objavljena te dni.

Takšna je sodba: