V Žabjaku naj bi streljal tudi nekdanji romski svetnik Zoran Grm, ki se je po streljanju sestal z Natašo Pirc Musar

Piše: Moja Dolenjska

Novomeški policisti so po nedavnem streljanju v romskem naselju Žabjak-Brezje identificirali štiri osumljence, od tega tri odrasle osebe in enega mladoletnika. V hišnih preiskavah so jim zasegli več kosov nelegalnega orožja in nabojev, nobeden od njih pa trenutno ni več v pridržanju ali v priporu.

Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Novo mesto Matjaž Štern je danes povedal, da so 28. oktobra po protestu na novomeškem Glavnem trgu ob izredni seji mestnega sveta prejeli več klicev občanov iz okolice romskega naselja Žabjak-Brezje, da se v naselju strelja. Prejeli so tudi klic občana, da so mu izstrelki poškodovali kritino na hiši.

Policisti so so na mestu streljanja našli tulce različnih kalibrov in izsledili dva osumljenca – 35-letno žensko in njenega 48-letnega partnerja. Z zbiranjem obvestil so nato identificirali še tretjega storilca, 38-letnika. Ugotovili so tudi, da poškodbe na strehi občana ustrezajo izstrelku iz strelnega orožja. Nastale naj bi, ko je izstrelek priletel nazaj na tla.

Razlog, zakaj je prišlo do zamika pri izdaji odredbe

Policisti so nato na novomeško okrožno državno tožilstvo podali predlog za izdajo odredbe za hišno preiskavo. V času, ko so čakali na njeno odobritev, so 2. novembra prejeli klic občana iz Brezja, da ga je sovaščan skupaj s sinovoma poškodoval. Ugotovili so, da gre za 38-letnika, ki je bil že osumljen streljanja, zato so zanj in za njegovega mladoletnega sina odredili policijsko pridržanje, na tožilstvo pa so podali dopolnitev predloga za izdajo odredbe za hišno preiskavo. Slednje je bilo tudi razlog, zakaj je od podaje predloga za odredbo in njeno izdajo minilo nekaj dni.

Med hišnimi preiskavami so policisti pri omenjenih štirih osumljenih našli in zasegli več kosov nelegalnega orožja in streliva, od tega tri pištole, med katerimi je ena imela nameščen dušilec, šiberno puško z nameščeno optiko in avtomatsko puško M70. Zasegli so tudi 776 kosov različnega streliva. Vse zasežene predmete so poslali v nadaljnjo preiskavo, začeli so tudi z ugotavljanjem izvora orožja.

Na novinarsko vprašanje, ali drži informacija, da je med osumljenimi za streljanje tudi nekdanji novomeški občinski svetnik, sicer eden od udeležencev sobotnega sestanka s predsednico republike Natašo Pirc Musar, pa je Štern odgovoril, da o konkretnih imenih ne more govoriti. Na omenjenem sestanku je Grm kot predstavnik novomeških Romov, na njeno prošnjo, predsednici obljubili, da bodo v skupnosti naredili vse, da se v romskem naselju ne bo več streljalo, ona pa jim je to verjela.

Kot predstavnik Romov je bil na sestanku s Pirc Musarjevo nekdanji romski svetnik Zoran Grm. Mediji, naklonjeni vladajoči Svobodi, pa danes poročajo, da naj bi bil prav on med tistimi, ki so v času streljali.