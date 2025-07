(ŠOKANTNO) Nov primer nasilja Romov, tokrat udarili Strojanovi! Minister Poklukar pa se še naprej smeji!

Piše: G. B.

Se še spominjate razvpite romske družine Strojan? Pred skoraj dvajsetimi leti so bili v ospredju vseh medijev, ko je prišlo do velike krize na Dolenjskem na območju Ambrusa in Dečje vasi. Nato pa jih je pod svoje okrilje vzel Zoran Janković, preselili so se na novo lokacijo na Rojah v bližini Ježice.

In seveda spet na škodo tamkajšnjih prebivalcev, saj po novem postaja življenje nevarno tudi na območju ljubljanske Ježice in okoliških naselij (Savlje, Kleče, Črnuče). Predvsem pa za kmete, ki imajo zemljišča v bližini. Ironično: gre za območje, kjer sicer Zoran Janković gradi svoj razvpiti “drekovod”, prav danes pa v parlamentu poteka interpelacija proti notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju, med drugim tudi zaradi poslabšanih varnostnih razmer zaradi Romov.

Ironično je, da se je tam zgodil podoben fizičen napad kot tisti v Šentjerneju ali Ribnici v zadnjem času. Trije pripadniki družine Strojan naj bi, kot je na omrežju X objavil novinar Planet TV Luka Svetina, napadli kmetovalca Antona Čemažarja iz Kleč na območju Savelj. Gre za sicer za člana iz znane družine Čemažar, iz nje izhajajo tudi akademski slikar Lojze Čemažar in njegov sin, duhovnik Peter Čemažar. Ekološko kmetijo Pr’Konc sicer vodi mladi gospodar Filip Čemažar. Gre za staroselce, saj širša rodbina Čemažar v Klečah živi že od leta 1837, ko se je tja priselil njihov prednik Anton Čemažar iz Selške doline. Slikar Lojze Čemažar je sicer znan po opremljanju bogoslužnih prostorov, med drugim na romarskem svetišču na Kureščku.

“Na svoji zemlji je obiral plevel. Do 2. ure zjutraj je bil na urgenci: počena ličnica, hude podplutbe očesa. Družina je zgrožena: leta jim kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi,” je zapisal Svetina. Fotografije ne lažejo:

Včeraj so v Ježici trije Romi iz družine Strojan brutalno pretepli 72-letnega A. Čemažarja. Na svoji zemlji je obiral plevel. Do 2. ure zjutraj je bil na urgenci: počena ličnica, hude podplutbe očesa. Družina je zgrožena: leta jim kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi. pic.twitter.com/9nqLZaeKZP — Luka Svetina (@LukaSvetina) July 9, 2025

Toda težave s Strojani se tam vlečejo že vsa leta, odkar so se naselili v bližino. “Poljščine so vse pokradene, tam kjer so pa travniki, pa imajo Strojani organizirane piknike in preženejo lastnike z orožjem, ko pridejo kosit. Drevesa so veliko na črno posekana. Če pa kaj ciganom rečeš, te napadejo in ščiti jih vrhovni Cigan iz Saraorcev,” je zapisal eden od komentatorjev. “Na tistem delu Ljubljane vozila nimajo goriva čez noč, bakra nikjer ni več, ukradeno pa je vse kar ni pritrjeno. Še šajtrge ukradejo… pa ne za delo, za želez,” dodaja.

Drug komentator dodaja, da se Strojanovi bojijo le zares hudih psov, če jih imajo kmetje s seboj. Policija pa je očitno na strani napadalcev. Navsezadnje so brutalno ravnali s kmeti, ko so branili svojo zemljo pred nezakonitim posegom Mestne občine Ljubljana z gradnjo “drekovoda”. Povsem jasno je, da gre tu za sprego med Jankovićem in Strojani.

No, minister Poklukar, ki se danes zagovarja na interpelaciji, pa se še vedno smeji predlagateljem interpelacije. Tudi zato, ker ga ščiti koalicijski glasovalni stroj. To je sicer že druga interpelacija proti Poklukarju.