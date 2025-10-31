So umora osumili napačnega Roma?

Piše: Spletni časopis

Po pogrebu 48 letnega Aleša Šutarja – Acota je neuradno slišati, da bi naj bil umora osumljen napačen Rom.

Z bokserjem bi naj Šutarja ne udaril Sabrijan Jurkovič, ampak njegov 20 letni bratranec Samir. Informacij ni mogoče preveriti. Policija še imena pokojnega Šutarja ne sme zapisati, še manj pa, da je bil žrtev spopada z Romi in koga v tej skupnosti sumijo.

Šef vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević Foto: Daniel Novakovič/STA

O krivdi, če bo policija zagotovila dovolj dokazov, sicer odloča šele sodišče. Ta pa tudi ne slovijo po javnosti svojega dela in tudi ne po učinkovitem sojenju.