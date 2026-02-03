O morilcu iz Bojancev razkrili šokantne podrobnosti – očitno je Šutarjev zakon neučinkovit

Osumljeni Borislav Bojanić, ki naj bi v soboto v Bojancih pri Črnomlju ubil svaka, je imel doma več kosov orožja, v preteklosti pa ga je policija že obravnavala za nasilje v družini, je danes povedal France Božičnik s PU Novo mesto. 43-letnega svaka naj bi sicer ubil, ko je ta na pomoč priskočil Bojanovićevemu sinu, ki ga je skušal razorožiti. Policija tega sicer ne tretira kot umor.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto Božičnik je danes v izjavi za medije predstavil podrobnosti uboja, do katerega je prišlo v soboto zvečer pri Črnomlju in katerega je osumljen 44-letni Bojanić, ki so ga po begu v ponedeljek prijeli na Hrvaškem.

Po Božičnikovih besedah je bila policija o dogodku obveščena v soboto nekaj po 21. uri. Na kraj so takoj napotili večje število policistov, ki so v stanovanjski hiši našli mrtvega moškega iz BiH, brata Bojanićeve žene. Ta je bil po informacijah policije z družino na obisku pri sestri. Po 16. uri je domov prišel Bojanić, ki je bil s prijatelji na lovu. Skupaj z njim so prišli tudi prijatelji lovci, vsi pa naj bi bili pod vplivom alkohola. Po njihovem odhodu je prišlo do družinskega prepira, po katerem je Bojanić za kratek čas odšel na počitek.

“Okoli 20.30 je 44-letnik prišel v dnevno sobo, kjer je znova prišlo do prepira. Nato je jezen odšel v zgornje prostore, za njim pa je šel njegov sin, ki je ugotovil, da se je oče zaprl v sobo, in slišal, da je v nabojnik pištole vstavljal naboje. Ko je 44-letnik prišel iz sobe, je hotel po hodniku mimo sina, ki pa mu je to preprečil, zato je oče ustrelil v strop. Sin je hotel očeta razorožiti, prišlo je do prerivanja, v tem času pa je v zgornje prostore prišel tudi oškodovanec, ki je hotel pomagati pri razorožitvi. Prišlo je do prerivanja, med katerim je 44-letnik sprožil dva strela, od katerega je eden oškodovanca zadel v prsni koš, da je na kraju podlegel,” je dogajanje opisal Božičnik.

Po streljanju je sinu uspelo razorožiti očeta, ta pa je zbežal iz hiše. Ker je policija sklepala, da bi lahko šel čez bližnjo mejo, je o tem obvestila hrvaške varnostne organe, ki so v ponedeljek v popoldanskem času Bojanića odkrili in aretirati na območju policijske uprave primorskogoranske. “Na tem mestu bi se iskreno zahvalil vsem občanom, ki so klicali na policijo in nas obveščali o gibanje osumljenca, prav tako bi se pa zahvalil pripadnikom hrvaških varnostnih organov za odkritje in aretacijo osumljenca,” je povedal Božičnik.

Med ogledom kraja kaznivega dejanja je policija na Bojanićevem domu našla in odvzela več kosov strelnega orožja in streliva. Osumljeni je bil namreč lovec, doma pa je poleg legalnega imel tudi več kosov nelegalnega orožja. “Šlo je za puške in pištole, od katerih so bile nekatere domače izdelave. Pri tem je imelo nelegalno orožje zbrušene serijske številke. Najdena je bila tudi večja količina nabojev,” je povedal.

Policija je Bojanića v preteklosti že obravnavala za dve kaznivi dejanji, in sicer zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe. Ni bil pa za omenjena kazniva dejanja obsojen, zato je njegova kazenska evidenca čista. Trenutno je bil brezposeln, ravno v ponedeljek pa naj bi po nepreverjenih podatkih moral začeti novo službo.

Bojanić je trenutno še priprt na Hrvaškem, pogovori o njegovi predaji pa bodo potekali med slovenskim in hrvaškim sodiščem, je še povedal Božičnik.