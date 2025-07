Nekdanji generalni direktor policije Jušić osumljen korupcije in bo moral na sodišče

Piše: Moja Dolenjska

Nekdanji generalni direktor policije Senad Jušić bo zaradi sumov korupcije moral na sodišče. Zahtevo za preiskavo zoper Jušića so v petek vložili iz posebnega oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva, je poročal Večer.

Vlagatelji sumijo, da je Jušić napeljeval h kaznivemu dejanju sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, za kar sta predpisani denarna in zaporna kazen do štirih let.

Jušić naj bi namreč januarja lani na sestanku skušal vplivati na državno tožilko Matejo Gončin, da bi posredovala pri kolegu tožilcu, ki je obravnaval Jušičevo kazensko ovadbo zoper nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava zaradi neke domnevno sporne zaposlitve. Jušić naj bi ji namignil, da jo bo v primeru potrditve kazenske ovadbe zoper Lindava povabil na večerjo ob svečah, za kar ima, kot je decembra zatrdila za medije, tudi materialne dokaze. Lindav je bil sicer trn v peti predsedniku vlade Robertu Golobu, posredno pa tudi Jušiću, saj je razkril, da je skušal Golob politično kadrovati v policiji.

Zaradi nespodobne in koruptivne ponudbe je tožilka Jušića ovadila. Na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva so njeno ovadbo sprva skoraj v celoti zavrgli, zato je tožilka na ljubljansko okrajno sodišče poslala več kot sto strani zahteve za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj zoper deset uslužbencev Policije in Centra za varovanje in zaščito.

Kot neuradno poroča Večer, bodo na sodišču prišli na dan dogodki, ki se ne bi smeli dogajati na policiji, med drugim tudi, zakaj je tožilec posebnega oddelka specializiranega tožilstva Luka Virant zavrgel večino kazenske ovadbe tožilke Gončinove.