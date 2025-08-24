Na občinski praznik v Šentjerneju zažgali avtomobil – znova na delu Romi?

Piše: C. R.

“V času občinskega praznika Jernejevo so Romi Šentjernejčanu, ki ga tudi osebno poznam in vem, da se nanj lahko vedno zaneseš in bo vedno priskočil na pomoč, ponoči zažgali avto,” je na facebooku zapisala poslanka Anja Bah Žibert.

Kot je še zapisala, je s tem vozilom sodeloval v povorki ob občinskem prazniku in spremljal kočijo. “V “zahvalo za pomoč”, pa so mu Romi avto zažgali. To so v prvi vrsti kriminalci. In tako jih je tudi potrebno obravnavati. Vozilo, ki ga potrebuje za opravljanje svojega delo. Zažgali so avto človeku, ki se je vedno odzval, ko je druge doletela nesreča. Brez pomisleka. Bo sedaj država pomagala njemu?! Smo res prišli do točke, ko bodo delovno aktivni ljudje onemogočeni na račun tistih, ki so brez občutka odgovornosti in se požvižgajo na norme družbe,” je zapisala.

“Kje naj ljudje jemljejo denar za vso povzročeno škodo?! Kje naj še najdejo moč in energijo, da vsak dan živijo z občutkom, kaj še sledi?! So predstavniki vlade in koalicije sposobni vsaj malo empatije?! Se kdaj zares vprašajo, kako bi to prenašali oni sami?!” se še sprašuje poslanka Anja Bah Žibert.

Uradnega sporočila policije še ni. Zato se lahko za zdaj zanesemo samo na neuradne informacije.

Več sledi …