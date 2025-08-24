Na občinski praznik v Šentjerneju zažgali avtomobil – znova na delu Romi?

Piše: C. R.
“V času občinskega praznika Jernejevo so Romi Šentjernejčanu, ki ga tudi osebno poznam in vem, da se nanj lahko vedno zaneseš in bo vedno priskočil na pomoč, ponoči zažgali avto,” je na facebooku zapisala poslanka Anja Bah Žibert.
Kot je še zapisala, je s tem vozilom sodeloval v povorki ob občinskem prazniku in spremljal kočijo. “V “zahvalo za pomoč”, pa so mu Romi avto zažgali. To so v prvi vrsti kriminalci. In tako jih je tudi potrebno obravnavati. Vozilo, ki ga potrebuje za opravljanje svojega delo. Zažgali so avto človeku, ki se je vedno odzval, ko je druge doletela nesreča. Brez pomisleka. Bo sedaj država pomagala njemu?! Smo res prišli do točke, ko bodo delovno aktivni ljudje onemogočeni na račun tistih, ki so brez občutka odgovornosti in se požvižgajo na norme družbe,” je zapisala.