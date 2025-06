Kar dve nekdanji ministrici na zatožni klopi

Piše: C. R.

Afera, povezana s Strateškim razvojnim inovacijskim partnerstvom Turizem (Sript), se seli na sodišče. Med osumljenimi goljufije na škodo EU ter zlorabe položaja in protipravne premoženjske koristi sta poleg nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec še Turistično-gostinska zbornica Slovenije (TGZS) in njena nekdanja direktorica Klavdija Perger. Gre za še eno nekdanjo ministrico, ki je bila zelo kratek čas ministrica za izobraževanje, znanost in šport v Cerarjevi vladi, takrat pod imenom Klavdija Markež. Ker se je pokazalo, da je njen magisterij plagiat, je bilo njeno ministrovanje hitro končano, medtem ko so pri Alenki Bratušek ugotovili, da je bila le “malomarna” pri citiranju.

TGZS je projekt Sript prijavila na razpis gospodarskega ministrstva, s katerim je aprila 2018 sklenila pogodbo o sofinanciranju iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Ministrstvo je čez dobro leto posumilo, da delo, ki je bilo plačano po pogodbi, ni bilo v celoti opravljeno, zato je 30. oktobra 2019 okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani zoper takratno direktorico zbornice Perger, ki je bila koordinatorka projekta, in druge fizične osebe vložilo naznanitev suma storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo EU in ponarejanja dokumentov. Nekaj dni pozneje je upravni odbor TGZS Pergerjevo razrešil.

Škoda, ki so jo osumljenci povzročili z očitanimi kaznivimi dejanji, po oceni Nacionalnega preiskovalnega urada presega 100.000 evrov.

Aleksandra Pivec je bila sprva ministrica za kmetijstvo v vladi Marjana Šarca, vmes je postala predsednica DeSUS. Nato je bila ministrica še v Janševi vladi, afera “rezina pršuta” pa jo je odnesla s položaja ministra. Ko se je končala tudi njena funkcija predsedovanja DeSUS, je slednja izstopila iz koalicije, Pivčeva pa je izstopila iz stranke ter ustanovila stranko Naša dežela. Sedaj pa ji po naših podatkih grozi večletna zaporna kazen.