Grozljive podrobnosti umora Avstrijke: truplo je njen morilec, sicer njen partner, zapakiral kar v kovček

Piše: C. R.

Umora pogrešane 31-letne Avstrijke je osumljen 31-letni Slovenec s stalnim prebivališčem v Avstriji, so avstrijski in slovenski organi pregona potrdili na današnji novinarski konferenci v Gradcu. Njene posmrtne ostanke so našli v kovčku, zakopanem v gozdu v bližini Majšperka. Osumljenec je priznal krivdo in je v pridržanju v Avstriji.

Vodja kriminalistov avstrijske Štajerske Markus Haas je pojasnil, da so po prijavi pogrešanja 31-letnice prejšnjo nedeljo našli v njenem stanovanju v Gradcu sledi krvi, sledeča preiskava pa je vedno bolj nakazovala, da bi ženska lahko bila žrtev nasilja in da bi za tem lahko stal njen nekdanji partner, ki je imel ključe njenega stanovanja, saj je občasno pazil njenega psa.

Nadzorne kamere so po Haasovih besedah pokazale, da je osumljeni 31-letnik, po rodu iz okolice Maribora, v nedeljo popoldne potoval z osebnim avtomobilom v Slovenijo, nekaj ur kasneje pa se je vrnil v Avstrijo.

Slovenski policisti so se vključili v preiskavo, ko so bili v ponedeljek zvečer obveščeni o gorečem avtomobilu na parkirišču ob casinoju v Šentilju. Kot je danes povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, je lastnik vozila prosil zaposlene v bližnjem poslovnem prostoru, naj mu pomagajo pri gašenju. Ko so policisti ugotovili, da tega moškega iščejo avstrijske oblasti, so ga pridržali. Naslednji dan so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, v petek pa predali avstrijskim varnostnim organom.

Haas je pojasnil, da je osumljeni po večurnem zaslišanju priznal, da je ubil pogrešano. Povedal naj bi, da je truplo v kovčku na zadnjem sedežu avtomobila odpeljal v Slovenijo, kasneje pa je izdal še kraj, kjer ga je zakopal. Avto je očitno zažgal, da bi uničil dokaze, kaže preiskava.

Slovenski policisti so sodelovali pri iskanju trupla. Po Vidovičevih besedah je preiskava potekala na več lokacijah, tudi s pomočjo občanov, ki se jim je danes zahvalil za posredovane informacije.

V soboto so policisti v okolici Majšperka našli v gozdu zakopan kovček, v njem pa posmrtne ostanke pogrešane. Po ugotovitvah kriminalistov je ženska umrla nasilne smrti. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, je še povedal Vidovič.

Predstavnik tožilstva v Gradcu Christian Kroschl je pojasnil, da so zaprosili za prenos posmrtnih ostankov na obdukcijo v Gradcu. Osumljeni 31-letnik je od sobote v policijskem pridržanju zaradi suma umora, preiskovalni sodnik pa bo odločil o nadaljnjem priporu. Ob obsodbi pred avstrijskim sodiščem mu grozi od 20 let do dosmrtnega zapora.

V okviru preiskave so avstrijski organi pregona pred dnevi pridržali tudi brata in očima glavnega osumljenca, a sta zdaj na prostosti, saj po Kroschlovih besedah zaenkrat kaže, da nista bila udeležena pri storitvi kaznivega dejanja. Glavni osumljenec trdi, da nista imela nič pri tem.

Vsi sodelujoči na današnji novinarski konferenci so izpostavili dobro sodelovanje avstrijskih in slovenskih organov v tem primeru. “Le sodelovanje omogoča tako uspešne hitre zaključke,” je dejal Kroschl.

Po poročanju medijev naj bi osumljeni bivšo partnerko zadavil, a preiskovalci danes o tem še niso mogli govoriti. Ponovili so, da bo več odgovorov dala obdukcija posmrtnih ostankov. Prav tako še ni znan motiv, ki bi lahko vodil osumljenca do tega dejanja. Moški in njegova družina so že vrsto let živeli v Avstriji, s pokojno pa sta bila še nedavno v partnerskem razmerju.

Umorjeno 31-letno Avstrijko so po poročanju medijev nazadnje videli v nedeljo zgodaj zjutraj, ko se je vrnila domov z zabave. Prijatelju je poslala sporočilo, da je varno prispela domov, nato so se za njo izgubile vse sledi. V zgodnjem nedeljskem popoldnevu bi morala imeti fotografiranje v središču Gradca, a se tam ni pojavila. Na avstrijsko policijo so se, ko je niso mogli priklicati, v nedeljo zvečer obrnili družinski člani in sodelavci.

Haas je danes pojasnil, da je sodelavec pogrešane v nedeljo zvečer govoril z njenim sosedom, ki mu je povedal, da je iz njenega stanovanja slišati nenehno lajanja psa. Sodelavec je zato stopil v stik z njenim nekdanjim fantom, ki je zdaj osumljenec, in ga prosil, naj poskrbi za psa. Potem ko je sodelavec okoli 18.30 prijavil policiji pogrešano osebo, se je policijska patrulja odpravila na njen naslov in tam našla zdajšnjega osumljenca. Ta je trdil, da ne ve, kje je pogrešana ženska, in da le skrbi za psa.

Preiskave o družabnem krogu pogrešane so kasneje privedle do suma, da bi lahko bil ta fant povezan z njenim izginotjem. Na njegovo sled so policisti znova prišli potem, ko so dobili informacijo o gorečem avtomobilu v Šentilju.

Sosedje naj bi policiji povedali, da so v nedeljo okoli 8. ure v stanovanju pogrešane slišali hrup. Ena od prič naj bi tudi opazila, da je bivši fant dve uri zatem zapustil stanovanje “z nekakšno ponjavo ali preprogo na rami”.