Golobovo zavajanje: Daleč od cvetočega gospodarstva

Piše: Vida Kocjan

Na enem od predvolilnih soočenj je odhajajoči premier Robert Golob branil uspešnost svojega mandata z dvema ključnima trditvama: vlada je javni dolg povečala »samo za pet milijard evrov« in gospodarstvo »cveti«. Obe izjavi zvenita samozavestno, vendar gre za zavajanje.

Podatki slovenskega in evropskega statističnega urada (Surs in Eurostat) kažejo, da se je gospodarska rast v času Golobovega mandata upočasnjevala in je padla pod povprečje EU. Realna rast bruto domačega proizvoda (BDP) je leta 2022 znašala 2,7 odstotka, leta 2023 okoli 2 odstotka, leta 2024 1,7 odstotka in leta 2025 le še 0,9 odstotka. Slovenija je evropsko povprečje presegla le na začetku mandata, kar je bila posledica visoke rasti v letu 2021, v času, ko je vlado vodil Janez Janša. Nato pa je BDP realno padal, na koncu je razlika v primerjavi z rastjo v EU kar 30-odstotna. Zato ni »cvetočega« gospodarstva, temveč smo priča stagnaciji in izgubi dinamike.

Še bolj lažna je trditev o dolgu. Nominalno povečanje od začetka mandata do konca leta 2025 je bilo od 7 do 8,6 milijarde evrov. To je od 40 do 73 odstotkov več, kot je Golob priznal. Delež dolga v BDP se je sicer znižal (zaradi nominalne rasti BDP in inflacije), vendar pa je absolutni znesek dolga močno narasel. Razlog za to so bili vztrajni primanjkljaji (previsoka poraba), obresti in novo zadolževanje. Trditev »samo 5 milijard« je torej jasna laž ali vsaj huda manipulacija, ki minimalizira realno breme, ki ga nosimo davkoplačevalci.

Zakaj je to pomembno? Ker gre za sistematično zavajanje: ena izjava minimalizira rast dolga, druga pa napihuje uspeh gospodarstva. Realnost je nasprotna: počasna rast pod EU-povprečjem in močno nominalno povečanje dolga. To ni »cvetoče« vodenje države, temveč zavajanje volivcev.

Kdaj bomo končno dobili politiko, ki spoštuje dejstva, namesto da jih prilagaja pred kamero? Volivci si zaslužimo resnico.