(FOTO) Osumljenec v priporu, Golob pa skuša s patruljami na terenu dokazovati, da “obvladuje situacijo”

Piše: C. R.

Vse kaže, da skuša premier Robert Golob na vsak način dokazati, kako dobro obvladuje varnostne razmere na Dolenjskem in drugod po Sloveniji. Danes je namreč policistov na terenu kar mrgolelo.

No, v pripor pa so vendarle pospravili storilca uboja. “Obveščamo vas, da so policisti PU Novo mesto danes ob 12.30 uri na podlagi vseh ugotovitev s kazensko ovadbo privedli osumljenca storitve KD Povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, na Okrajno sodišče v Novem mestu. Predlagali smo odreditev pripora, katerega je po opravljenem zaslišanju zoper osumljenca preiskovalni sodnik tudi odredil,” so sporočili.

Je pa po svoje tragikomično, da je kar naenkrat cel kup policistov na terenu, kar dokazujejo tudi fotografije, ki so jih poslali iz PU Novo mesto. “Policija tudi danes z okrepljenimi silami zagotavlja varnost prebivalcev Novega mesta in širšega območja. Na terenu so policisti različnih enot, ki s svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir ter občutek varnosti med ljudmi. Zavedamo se zaskrbljenosti prebivalcev, zato bomo z vsemi razpoložljivimi ukrepi in v sodelovanju z lokalno skupnostjo nadaljevali prizadevanja za varno okolje in umiritev razmer. Policija bo tudi v prihodnjih dneh ohranila okrepljeno prisotnost ter dosledno ukrepala zoper vsakršno obliko nasilja ali protipravnega ravnanja,” so zapisali.

Precej jalovo, če pomislimo, da bi lahko tragičen dogodek preprečili, saj so bili policisti takrat v bližini in so že posredovali, a po oceni očividcev “zelo blago”.