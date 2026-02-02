Bela Krajina zaradi Šutarjevega zakona bolj varna? Policija in mediji javnosti zamolčali umor, ki se je zgodil to soboto, storilca še iščejo!

Piše: C. R.

“Na območju Policijske postaje Črnomelj smo 31. 1. (sobota, op. ur.) zvečer obravnavali kaznivo dejanje iz poglavja kazenskega zakonika zoper življenje in telo. Osumljenec je po storjenem kaznivem dejanju peš pobegnil,” je včeraj sporočila PU Novo mesto.

Povedano v bolj direktnem jeziku: zgodil se je umor. Vendar tega policija ni zapisala, pač pa so to izbrskali hrvaški mediji. Vse skupaj naj bi se zgodilo v Bojancih, kjer je 43-letni Darko Senić prišel na obisk k sestri in svaku, sam je sicer doma iz Bosanskega Novega. Takrat pa naj bi prišel z lova enako star Borislav Bojanić v opitem stanju. Kot navaja vir portala GPMaljevac.com, naj bi Bojanić poskušal ubiti lastnega sina s strelnim orožjem, to pa naj bi preprečil Senić, pri tem pa sam izgubil življenje. Branil je sina svoje sestre, pred očmi vseh so ga pokosili streli. Pokojnik je tako preprečil še hujši masaker v družini.

Kot je sporočila PU Novo mesto, policisti in kriminalisti vse od obvestila o dogodku izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev. Moškega iščejo z vsemi razpoložljivimi silami, tudi z uporabo dronov, so še sporočili. Iskana oseba Borislav Bojanić je star 44 let, visok je okoli 185 cm in je srednje postave. Ko je odšel od doma v Bojancih, je bil oblečen v hlače temno zelene barve. “Po do sedaj znanih podatkih je oseba nepredvidljiva in bi zato lahko bil nevaren. Pozivamo vse, ki bi ga opazili, da se mu ne približujejo, ampak o tem takoj obvestijo policiste na številko 113. Prav tako pozivamo vse, ki bi imeli informacije o tem, kje se nahaja, da nam to sporočijo. Pozivamo tudi Borislava Bojanića, da se zaradi razjasnitev vseh okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113.”

Povsem neverjetno, da ob vsej povečani prisotnosti policije in sodelovanju hrvaških organov še vedno niso našli osumljenca. Medtem pa tako policija kot mediji prikrivajo dogodek, ki se je zgodil v Bojancih. Očitno z namenom, da bi obranili lik in delo Roberta Goloba, na kar opozarja tudi Miran Videtič. Vse torej kaže, da je Šutarjev zakon velik nateg in populistična “kamilica” za pomiritev razburjenega prebivalstva ob nasilni smrti Aleša Šutarja – Aca, ki so ga nedavno hoteli po smrti sramotno razglasiti za drogiranega in pijanega.