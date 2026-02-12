Zmagovalci podpirajo opozicijo, poraženci Golobovo koalicijo

Piše: dr. Metod Berlec

Slovenska prestolnica je bila prejšnji teden zaradi bližajočih se državnozborskih volitev v znamenju obiska vodstva treh političnih skupin v Evropskem parlamentu, ob Evropski ljudski stranki (EPP) še socialistov (S&D) in liberalcev (Renew).

Podpore največje politične skupine v EP so bili najbolj veseli v SDS in NSi, čeprav je mogoče zaznati tudi nezadovoljstvo z nekaterimi njenimi potezami v zadnjih letih. A kot je na omrežju X pojasnil predsednik SDS Janez Janša, EPP ni klasična nacionalna stranka, ampak zveza nacionalnih strank, ki imajo med seboj tudi različna stališča, saj EU ni enotna država, pač pa zveza držav. »Odločitve se sprejemajo (dokler bo šlo) zgolj s kompromisi med 27 državami. In brez EPP (ki sicer nima niti 25 odstotkov glasov) ni možno ne sprejeti kake odločitve v desno in ne zaustaviti kake norosti v levo. Zato je EPP ne glede na vse očitke in napake prostor, kjer se da v bitki za stvar še največ doseči.«

Vodja EPP Manfred Weber je izrazil jasno in odločno podporo SDS in NSi. Da bi stranke EPP v Sloveniji dobile mandat na volitvah za uresničevanje skupnih evropskih prioritet. Med temi je izpostavil krepitev konkurenčnosti, gospodarske moči in varnosti ter učinkovitejše preprečevanje nedovoljenih migracij. Opozoril je, da Slovenija zaostaja pri krepitvi gospodarske moči, pri čemer je kot primer navedel Hrvaško, ki nas po gospodarski dinamiki že dosega. Janša je Webrovo podporo pozdravil in poudaril, da SDS skupaj z NSi in njeno skupno listo cilja na oblikovanje prihodnje vlade. Kot ključno skrb je izpostavil gospodarsko stabilnost. Spomnil je, da je Slovenija leta 2021 beležila več kot osemodstotno rast, medtem ko je bila lani rast desetkrat manjša. Opozoril je tudi na težave na področju vladavine prava in neodvisnosti sodstva ter izrazil pričakovanje, da bodo evropske institucije temu posvetile več pozornosti. Odzval se je tudi na pozive evropskih socialistov in demokratov (S&D), ki so pozvali k izključitvi SDS iz EPP. Poudaril je, da ga takšne zahteve ne presenečajo, saj s tem nadaljujejo pristop levice, ki »namesto programa gradi negativno kampanjo«.

No, da so pozivi k izključitvi SDS iz EPP absurdni, kaže dejstvo, da le-ti prihajajo iz vrst poražencev zadnjih evropskih volitev. Tudi v domačih državah jim slabo kaže. V Španiji so na oblasti socialisti Pedra Sáncheza, ki prehaja iz ene korupcijske afere v drugo. Za Španijo in Evropo vodi uničujočo migrantsko politiko. V Ljubljani je bila glasna vodja liberalne skupine Renew Europe Valérie Hayer, ki v Franciji podpira Macronovo stranko Renesansa in je na evropskih volitvah zastopala več francoskih liberalnih strank. Njena skupina je doživela izrazit poraz, kar je sprožilo politični pretres v Franciji. Po volilnem neuspehu je Macron razpustil parlament, kar je državo potisnilo v novo politično krizo. Sánchez in Macron sta poraženca. Podobno kot Golobova levičarska koalicija, ki iz Evrope tako dobiva podporo političnih luzerjev.