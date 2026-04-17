Volitve so pokazale: dno smo že dosegli

Piše: Luka Rebolj

Dolgo se je zdelo, da se v slovenskem političnem prostoru vrtimo v začaranem krogu novih obrazov, starih operativcev ter obljub, ki se nikoli ne uresničijo.

Iz leta v leto smo govorili, da smo dosegli dno. In morda smo imeli prav, a v resnici smo ga doživeli prav zdaj. V primerih nedemokratičnih držav tipa Venezuela in Kuba jasno vidimo, da se da zabresti v še globlje dno. Ampak Slovenija je to možnost na volitvah gladko zavrnila. Aktualni politiki in centrom moči je pokazala izhodna vrata, neslavno ciljno črto. Dosegli smo politično dno streznitve, ko se megla razblini in ljudje končno spregledajo. Zadnje volitve niso bile le še en statističen dogodek; bile so tiha revolucija zdravega razuma. To jasno kaže analiza volitev.

Če smo pretekla leta opazovali eksperimente, ki so temeljili na instantnih novih obrazih in prazni retoriki, so tokratni rezultati prinesli svež veter. Svoje stališče je prvič tako množično izrazil vitalni del naše družbe. Govorimo o mladih, delovno aktivnih, kmetih, podjetnikih, torej posameznikih, na katerih dobesedno sloni naša država.

Ta premik ni naključen. Je rezultat spoznanja, da država ne more cveteti na podlagi teorij, ampak le na podlagi močnega gospodarstva in spoštovanja tradicije. Desnosredinska misel, ki poudarja stabilnost in razvoj, je ponovno našla pot do tistih, ki ustvarjajo dodano vrednost.

Posebno spodbuden je trend med delovno aktivnim prebivalstvom in mladimi. Z izjemo upokojenskega dela volilnega telesa, ki ostaja ujet v stare vzorce in obljube o socialni varnosti, ki jih levica tako rada ponavlja (a redko v celoti izpolni), je preostala Slovenija jasno izbrala smer desne sredine.

To je optimističen znak za prihodnost. Pomeni, da generacije, ki nosijo breme razvoja, želijo državo, ki jih ne bo ovirala z visokimi davki in birokracijo, ampak jim bo stala ob strani kot partner. To je glas tistih, ki gledajo naprej, ne nazaj.

Čeprav je pred nami še veliko dela, je smer jasna. Dosegli smo točko, kjer ni več prostora za iluzije. Od tod gre pot le še navzgor. Rezultati kažejo, da se oblikuje močna, stabilna in vrednotno orientirana večina, ki razume, da blaginja ne pade z neba, ampak je plod modrih odločitev.

Slovenija se prebuja. Odločitev za desno sredino ni bila le izbira politične opcije, ampak izbira normalnosti, razvoja in ponosa. Dno, ki smo ga čutili pod nogami, nam daje optimizem, da slabše, kot je bilo, ne more biti več. Da vitalni del družbe ne kupuje več lepih lupin in praznih vsebin. In da kljub akutni negotovosti lahko zadihamo s polnimi pljuči. Zdaj lahko jasno izrazimo, da Slovenija izbira stabilnejšo, uspešnejšo in samozavestnejšo domovino!