Vladajočim, Levici in Svobodi ter Slovenkam in Slovencem v premislek

Piše: prim. Janez Remškar, dr. med

Ob sprejemanju zakona o konoplji v medicinske in raziskovalne namene sta koalicijski stranki Gibanje Svoboda in Levica brez soglasja Socialnih demokratov dali v postopek zakon o osebni rabi konoplje!

Ali sem slišal prav? Preveril sem dvakrat. Gospa ali bolje tovarišica, da ne bo užaljena, podpredsednica našega parlamenta je izjavila, da je vesela, da so prišli do točke, da uresničujemo voljo ljudstva in da bomo s tema zakonoma destigmatizirali uporabnike konoplje kot tudi konopljo samo in da bomo s tem zagotovili varnejšo uporabo, ob nadzoru seveda! Pri tem je to vzporejala z uporabo alkohola in kajenja. Taka je bila originalna izjava. Ko sem to želel preveriti na posnetkih v arhivu RTV Slovenija, tega dela izjave ni bilo več! Ali si lahko predstavljamo nadzor na vrtovih, v shrambah s tehtanjem konoplje, ko nam na vseh veliko pomembnejših področjih odpoveduje!

Pred leti je Dušanu Kebru uspelo omejiti točenje alkoholnih pijač ob splošnem posmehovanju! Sedaj je jasno, da mu je uspelo le na papirju! Sam sem bil v ekipi ministra Andreja Bručana, ko smo se spopadali z prepričevanjem okolja, medijev, poslancev o škodljivostih kajenja in sprejemanju zakona o omejitvah kajenja! To je bil težak boj z lastniki bifejev, proizvajalci tobačnih izdelkov in delom poslancev, ki so bili pod vplivom lobijev in interesov, ugodnih zanje in škodljivih za večino ljudi!

V obeh primerih so se tako našli v parlamentu pokvarjeni predstavniki ljudstva, ki so podlegli interesom lobijev, proizvajalcem alkoholnih, tobačnih izdelkov in države, ki je zaradi trošarin (poglejte sedaj kako država služi pri litru bencina zaradi trošarin) zainteresirana za to, da ta ponudba in prodaja ne usahne! Spominjam se svojih obiskov v ZDA, kjer sem ob avtocestah videval zelo pogoste velike plakate, na katerih so bile tri besede: ALCOHOL = NICOTIN = DRUGS)! To so razvade, odvisnosti, škodljive za uživalce, ki te droge izkoriščajo!

Ponavljam! Vse, alkohol, kajenje in sedaj konoplja, je škodljivo zaradi vsebnosti tudi majhnih količin snovi, ki vodijo v odvisnost, ker gre v večini primerov v nadaljevanju za zlorabo substanc! Država z našim sistemom nadzora, kakšnega imamo, tudi podhranjenega, tega ne more in ne uspe ustrezno nadzorovati. Včasih tudi ne želi sankcionirati. Brez zadržkov zapišem, da gre za interese, dobičke, morda tudi ugodje manjšine na škodo večine, ki mora s sprejetjem takih zakonov kriti škodljive posledice zdravljenja. Ob sprejemanju zakona o omejevanju kajenja sem imel pred seboj podatek, da ima Italija kot država več stroškov z zdravljenjem posledic kajenja kot prihodkov od tobaka. Ampak o tem so odločali lobiji in interesi posameznih vplivnih proizvajalcev tobačnih izdelkov! Zato zavestno zapišem, da so poslanci, ki so in bodo sprejeli tak zakon, neresni, neodgovorni, škodljivi za družbo!! Ob tem naj bo jasno še to; če je neka zadeva podprta z mediji, še ne pomeni, da ti mediji ne pomagajo vladajoči koaliciji!

Dodam lahko še naslednje. Če je neka zadeva sprejeta na Zahodu, še ne pomeni, da je neodvisna in neobremenjena z interesi lobijev, kapitala tam in tudi pri nas! Zanimivo je, da se naši politiki zelo radi zatekajo in dajejo za zgled Zahod prav na temah, ki prav ta Zahod čedalje bolj razgrajujejo! Ob drugih, recimo Resoluciji Evropskega parlamenta o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, so bili naši mediji bolj skopi z informacijami. Ker nimamo rešitev (tudi ne v EU) pri socialnih zadevah, pri obvladovanju mednacionalnih problemov, razvajenih mladostnikih, odraščajočih brez staršev (družina ni več pomembna), ki se jim dovoljuje vse, tudi škodljive razvade, je to laže legalizirati, kot pa urediti! Ob tem velja zapisati, da ne vem, kakšne koristi ima recimo Nizozemska poleg določenega kapitala z legalizaciji drog. Ali je to tista demokracija, ki si jo želimo? Ne, to so le odgovori na nezmožnost rešitev resnih problemov v sodobni družbi. To velja za ves sodoben svet, ki se vse bolj zapleta, izgublja ob opuščanju reda in vrednot. V tak svet vstopajo najrazličnejši manipulatorji, podprti z mediji! Rojevajo se diktatorji! Žal nam bo, če v naši mali skupnosti tega ne bomo ustavili!