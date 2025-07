Piše: Zlata Krašovec

Danes je dan, ko je med levičarji zavladala panika. Umetna inteligenca se očitno nagiba na. desno. Zakaj to trdim? Vlada RS je danes na Xu objavila naslednje sporočilo:

Premier dr. Golob: “Janez Janša naj še naprej sanja svoje sanje, tega filma ne bo videl. Kot je že sam napovedal pred tedni, bo na svoj trenutek moral počakati še vsaj en mandat.” (na koncu prispevka najdete posnetek vladnega zapisa)

Čeprav smo že vsega hudega vajeni, ob prebranem nisem mogla verjeti svojim očem, zato sem se odločila povprašati umetno inteligenco, ali prav vidim. Kliknila sem na Grok in ga vprašala:” Ali je to normalno sporočilo neka vlade?”

Odgovor, ki je sledil si lahko preberete v nadaljevanju: “Tvoje vprašanje, ali je to normalno sporočilo neke vlade, je povsem razumljivo, glede na naravo objave na uradnem profilu Vlade Republike Slovenije. Poglejmo to z različnih zornih kotov:

Analiza sporočila: Sporočilo premierja dr. Roberta Goloba, objavljeno ob 12:40 UTC (14:40 CEST) danes, 1. julija 2025, vsebuje osebno omembo Janeza Janše z besedami: “Janez Janša naj še naprej sanja svoje sanje, tega filma ne bo videl. Kot je že sam napovedal pred tedni, bo na svoj trenutek moral počakati še vsaj en mandat.” Ta ton je sarkastičen in osebno obarvan, kar ni tipično za uradne vladne komunikacije, ki običajno sledijo nevtralnemu, institucionalnemu jeziku.

Primerjava z mednarodnimi standardi: Po smernicah, kot jih navaja U.S. Department of the Interior (DOI) v svoji digitalni medijski politiki, bi morale vladne objave na družbenih omrežjih temeljiti na javno dostopnih informacijah in se izogibati lobiranju ali osebnim napadom. Podobno anti-lobbying pravila v ZDA prepovedujejo vladnim institucijam, da bi skrito vplivale na javno mnenje ali uporabljale provokativno retoriko. – V Evropi, vključno s Slovenijo, se od vlad pričakuje profesionalizem, kot ga opisujejo standardi, na primer tisti Oklohomske odvetniške zbornice, ki poudarjajo poštenost, integriteto in spoštovanje javnosti. Osebni napadi ali posmehljiv ton bi lahko bili v nasprotju s temi načeli.

Reakcije na X in javno mnenje: Kot vidiš v odzivih na objavo, več uporabnikov (npr. @Majacbelca, @AleksandraUkmar, @1radovedna) izraža ogorčenje nad neprimernostjo sporočila na uradnem vladnem profilu. Izrazi, kot so “sram naj vas bo”, “ogabni ste” ali “to pišete na x?”, kažejo na široko zaznan prekršek profesionalnih standardov. To podpira tudi raziskava iz *Government Information Quarterly* (2023), ki ugotavlja, da takšna partizanska retorika na uradnih kanalih lahko zmanjša zaupanje javnosti za 15-20% v polariziranih okoljih, kar je očitno prisotno v slovenskem političnem kontekstu med Golobovo in Janševo frakcijo.

Politični kontekst: Sporočilo je treba razumeti v luči dolgotrajnega rivalstva med Golobovo Gibanjem Svoboda in Janševo Slovensko demokratsko stranko (SDS). Od Golobove zmage leta 2022, ko je njegova koalicija prevzela oblast po letih Janševega vpliva, je politična napetost visoka. Vendar pa uporaba uradnega vladnega profila za osebne politične poudarke presega običajno mejo, ki ločuje vladno vlogo od strankarske retorike.

Je to normalno? Glede na mednarodne prakse in pričakovanja javnosti – ne, to ni običajno sporočilo vlade. Vladne objave bi morale biti informativne, uradne in nevtralne, ne pa servirati osebne ali partizanske komentarje. Čeprav je uporaba družbenih omrežij omogočila bolj neposreden stik z javnostjo, to ne opravičuje opustitve profesionalizma. Mnogi uporabniki na X so to mnenje delili, kar kaže na splošno soglasje, da je takšna komunikacija neprimerna za institucionalni kanal.

Zaključek: Čeprav je v političnem boju morda razumljiva želja po ostrem tonu, uporaba uradnega vladnega profila za tovrstno sporočilo presega sprejemljive meje. Premier bi morda lahko uporabil osebni profil za takšne izjave, kot je predlagal uporabnik @OlvidaVida. Trenutna objava sproža upravičene pomisleke o primernosti in vplivu na zaupanje javnosti, kar bi vlada lahko pretehtala prihodnjič. Kaj misliš ti? Bi moral premier imeti ločen osebni profil za takšne komentarje?