Piše: Magična gledalka

Oddaja Beremo z gostom mag. Igorjem Omerzo je vedno vredna ogleda.

Uvodoma je voditelja oddaje Beremo dr. Metoda Berleca zanimalo, kakšni so odzivi na Omerzovo trilogijo, ki razkriva, kako je bil časopis Delo v prejšnjem režimu povsem pod kontrolo partije oz. njene tajne politične policije Udbe. »Zadovoljen sem z odzivi. Nezadovoljen pa sem, da glavne televizije in glavni časopisi, mediji o knjigah niso poročali niti besedice. Pričakoval sem, da bo vsaj Delo /…/ o tem kaj reklo, ker nisem izpostavil samo slabe strani Dela, ampak tudi svetlo stran Dela, saj je bilo tam kar nekaj novinarjev, ki so se uprli temu, da bi bili sodelavci ali viri slovenske tajne politične policije. Enako je bilo pri knjigi Milan Kučan in Udba. Ničesar ne pišejo osrednji mediji. Tu je neka zarota molka – niti me ne napadajo niti ne povedo, da so knjige izšle. /…/ Sicer je pa mojim knjigam težko nasprotovati, ker pišem zgodbe s pomočjo dokumentov, tako da je težko napasti vsebino knjige, ki je vzeta iz ohranjenega Arhiva RS pa tudi arhivov v Beogradu in Zagrebu.« In zarota molka verjetno čaka tudi Omerzovo najnovejšo knjigo Janez Janša – Kaplar.

Ta šesti del zbirke Velikani slovenske osamosvojitve in Udba podrobno opisuje, kako je tajna politična policija Zveze komunistov Slovenije Janeza Janšo sistematično zalezovala že od začetka 80. let. Omerza razkriva prve vojaške obtožnice proti Janši, pritisk partije na revijo Mladina, vlogo Milana Kučana pri pripravi aretacije JBTZ, osebno vpletenost Aleksandra Aca Vasiljevića kot glavnega zasliševalca ter kako je slovenska partija »prebrisano dovolila«, da je umazano delo opravila JLA. Posebno močno je poglavje o aretaciji Janeza Janše 31. maja 1988. Omerza, ki je bil takrat direktor Mikro Ade, se dogodka še živo spominja in ga opisuje kot ključni trenutek, ko je partijski vrh pod Kučanom izvedel državni udar proti osamosvojitvenemu gibanju.